На улицах Таллинна весной могут появиться купленные при поддержке государства водородные такси

По словам главы отдела бизнес-анализа предприятия Айво Локка, в Вяо уже установлен электролизер, а первый зеленый водород был произведен в декабре: „Полное тестирование этой системы еще предстоит. Помимо электролизера будет установлено оборудование для очистки и охлаждения водорода. Проект также включает в себя две заправочные станции: одну рядом с производством в Вяо, а другую – на АЗС Alexela на Петербури теэ. Оборудование для АЗС уже установлено и ожидает комплексного тестирования. Что касается автомобилей, то 30 машин Toyota Mirai уже находятся в Эстонии“.

На автомобилях стоимостью около 74 000 евро услугу такси начнет предлагать компания Bolt - без учета затрат на производственное оборудование, заправочные станции и автомобили, такси, работающее на водороде, будет потреблять примерно столько же топлива, сколько бензиновый автомобиль, передает RusERR. „Примерно 10 евро на 100 километров“, – подсчитал Локк.

По оценкам предприятия, 30 автомобилей Toyota Mirai будут потреблять в течение года около 40 тонн водорода, а электролизер в Вяо сможет производить ежегодно 120 тонн - хотя на начальном этапе будет производиться не так много, Локк считает, что, как только начнут работать заправочные станции, спрос возрастет.

„Уже сегодня в Эстонии есть энтузиасты, у которых есть автомобили и другое оборудование, потребляющее водород. Кроме того, в Нарве строится магнитный завод, который будет потреблять водород. С ними также были первые контакты. С ценовыми запросами к нам уже обращались также из Латвии и Финляндии. У нас есть трейлеры для транспортировки водорода“, – пояснил Локк.

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