ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии помог лидеру чемпионата Словении одержать победу

Тамм вышел в стартовом составе, но „Олимпия“ начала встречу неудачно — уже на 13-й минуте хозяева, занимающие третье место в лиге, открыли счет благодаря голу Томи Юрича. С этим результатом команды ушли на перерыв.

На 57-й минуте гости сравняли счет: Марко Брест прострелил с левого фланга, и Тамм в падении отправил мяч в сетку. Победу „Олимпии“ принес Рауль Флоруч, установив окончательный счет 2:1 на 74-й минуте.

После 20 туров действующий чемпион Словении лидирует в таблице с 45 очками, опережая „Марибор“ на шесть баллов. На следующей неделе „Олимпия“ начнет борьбу в 1/16 финала Лиги конференций против боснийского „Бораца“, и Тамм включен в заявку на эту игру.

Ключевые моменты матча (эпизод с голом Тамма начинается с 5:17, голевая передача — с 5:52).

Другие эстонские футболисты за границей

Хенри Аниер стал героем матча в чемпионате Гонконга, оформив дубль и приведя „Ли Ман“ к волевой победе над „Коулун Сити“ (3:2). Его голы на 68-й и 74-й минутах позволили команде отыграться с 0:2. После 12 туров „Ли Ман“ занимает третье место с 25 очками, а лидирует „Вофу Тай По“ (29 очков, но с матчем в запасе).

В чемпионате Словакии состоялся дебют Кевора Палуметса за „Железиарне“ (Подбрезова). Однако уже на 14-й минуте он получил предупреждение, а после первого тайма, при счете 1:2, был заменен. В итоге команда сумела спастись от поражения, сыграв вничью 2:2, и занимает пятое место в лиге.

Тем временем у Эрика Сорги возникли проблемы во Вьетнаме. Портал Bongdaplus сообщил, что он больше не является игроком „Хошимина“. Официального подтверждения от клуба пока нет, но в 12-м туре против „Хайфона“ 25-летний форвард даже не попал в заявку. Его место в атаке занял новичок – бразилец Патрик Феррейра.

Владислав Крейда дебютировал в чешской высшей лиге, выйдя на замену на 86-й минуте матча против „Баника“ за „Сигму“ из Оломоуца. Его команда уступила 0:1, пропустив единственный гол на 31-й минуте. „Сигма“ занимает 7-е место в таблице, а „Баник“ находится на 4-й позиции.