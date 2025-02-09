Глава Elering о синхронизации с Европой: это самое значимое наше достижение в этом веке(3)
Электросистемы Эстонии, Латвии и Литвы были успешно синхронизированы с континентальной Европой, для чего линия электропередачи LitPol Link между Литвой и Польшей была переведена в режим переменного тока.
Президент Литвы Гитанас Науседа первым сообщил своим коллегам об успешном присоединении, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
„Спасибо большое, это отличная новость. И мы можем объявить ее всем нашим друзьям и всем международным СМИ - мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!“ — заявил Науседа.
„Думаю, мы можем подытожить этот день одной фразой „Мы сделали это“. Это заняло у нас время, потребовало усилий, но мы справились. И, как мне кажется, мы закрываем одну главу нашей истории и открываем новую“, — отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.
„Благодаря синхронизации электросетей с диапазоном частот континентальной Европы энергетическая зависимость стран Балтии от России полностью прекратилась. Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас“, — сказал президент Эстонии Алар Карис. „Но еще не все сделано. К сожалению, Европа по-прежнему покупает у России СПГ, а российский теневой флот России по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море“, — добавил он.
„Думаю, сегодня все энергетики прыгали от радости, ведь мы около 20 лет к этому шли. В каком-то смысле, это самое значимое наше достижение в этом веке. Также тесты системы, проведенные утром, показывают, что мы справляемся как с неожиданными событиями, так и с плавными изменениями в системе. Как и всегда, если потребление немного меняется, необходимо регулировать и производство“, - прокомментировал в свою очерель глава компании Elering Калле Кильк.
С понедельника Elering начнет демонтаж старых линий электропередач около границы с Россией.
Все прошло успешно
Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.
Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью.
Синхронизация позволит странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами совместно с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотами и значительно повышая энергетическую безопасность региона.
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