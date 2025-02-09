Глава Elering о синхронизации с Европой: это самое значимое наше достижение в этом веке

Президент Литвы Гитанас Науседа первым сообщил своим коллегам об успешном присоединении, пишет RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

„Спасибо большое, это отличная новость. И мы можем объявить ее всем нашим друзьям и всем международным СМИ - мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!“ — заявил Науседа.

„Думаю, мы можем подытожить этот день одной фразой „Мы сделали это“. Это заняло у нас время, потребовало усилий, но мы справились. И, как мне кажется, мы закрываем одну главу нашей истории и открываем новую“, — отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

„Благодаря синхронизации электросетей с диапазоном частот континентальной Европы энергетическая зависимость стран Балтии от России полностью прекратилась. Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас“, — сказал президент Эстонии Алар Карис. „Но еще не все сделано. К сожалению, Европа по-прежнему покупает у России СПГ, а российский теневой флот России по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море“, — добавил он.

„Думаю, сегодня все энергетики прыгали от радости, ведь мы около 20 лет к этому шли. В каком-то смысле, это самое значимое наше достижение в этом веке. Также тесты системы, проведенные утром, показывают, что мы справляемся как с неожиданными событиями, так и с плавными изменениями в системе. Как и всегда, если потребление немного меняется, необходимо регулировать и производство“, - прокомментировал в свою очерель глава компании Elering Калле Кильк.

С понедельника Elering начнет демонтаж старых линий электропередач около границы с Россией.

Все прошло успешно

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.