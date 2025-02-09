Следствие по теракту в московском „Крокусе“ завершено в рекордные сроки

Подозреваемые в осуществлении теракта в „Крокус Сити Холле“ и их пособники в ближайшее время приступят к ознакомлению с материалами дела. Об этом сообщила газета „Коммерсант“ в воскресенье, 9 февраля. По данным издания, следствие было завершено в рекордные сроки. Расследование дела продолжалось менее года, тогда как обычно подобные расследования занимают не менее полутора лет, отмечает издание.

Всего в деле более 100 томов, но следствие решило, что 27 его фигурантов не станут изучать все материалы, а ознакомятся только с теми данными, которые касаются непосредственно их самих. Это существенно сократит процесс ознакомления с материалами. Предполагается, что уже в марте уголовное дело поступит на утверждение в Генпрокуратуру РФ, а затем во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Как отмечает „Коммерсант“, следователи предъявили Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову обвинения в теракте, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также в организации деятельности террористической организации или участии в ней. Остальным фигурантам, которые по версии следствия выступили пособниками исполнителей преступления, также предъявили обвинения в окончательной редакции.

Теракт в концертном зале „Крокус Сити Холл“

Нападение на концертный зал „Крокус Сити Холл“ в подмосковном Красногорске произошло 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали журналистам о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. Согласно официальным данным, жертвами теракта стали 146 человек, 550 были ранены.

Ответственность за нападение взяла на себя ячейка террористической группировки „Исламское государство“ - „Вилаят Хорасан“.

В рамках расследования теракта в „Крокус Сити Холл“ в России были задержаны 27 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта.

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