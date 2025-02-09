Алексей Яшин возглавил Таллиннское отделение Eesti 200: „коалицию с центристами мы исключаем“

По данным январского опроса, поддержка Eesti 200 в Таллинне составляет четыре процента. Это мало, но Яшин заверил Delfi, что Eesti 200 не планирует объединяться с какой-то другой партией. „Я исключаю слияние“, — отметил он.

Кто победит на местных выборах в столице этой осенью? Яшин признал, что наибольшей поддержкой в настоящее время пользуется Центристская партия. „Но давайте будем честны, решение Государственного суда — это довольно большое событие“, — сказал Яшин. Исход зависит и от итогов спора по поводу изменения Конституции, которые определят, будут ли определенные группы населения лишены права голоса, и если да, то какие.

Из-за обвинений в коррупции в адрес Центристской партии, коалиция Eesti 200 с центристами, по словам Яшина, невозможна. Исключение какой-либо другой политической партии из числа потенциальных партнеров по коалиции пока не обсуждалось.

Если граждане России и лица без гражданства все же будут лишены права голоса, Центристская партия, скорее всего, утратит свою лидирующую роль. В этом случае, по мнению Яшина, шансы на победу есть у Партии реформ, социал-демократов и Isamaa. „Однако, несмотря на огромный популизм, который принес Isamaa успех по всей Эстонии, их поддержка в Таллинне в два-три раза ниже“, — отметил Яшин.

Сегодня также были утверждены в должности новые руководители районных отделений партии в Таллинне. Вице-мэр Таллинна по вопросам предпринимательства Маргот Роозе приступит к работе в качестве руководителя отделения в Кесклинне. Школьный руководитель Индрек Лиллемяги возглавит отделение в Пыхья-Таллинне. Руководителем отделения в Хааберсти была избрана врач Диана Ингерайнен. Отделение в Пирита возглавит председатель фракции Eesti 200 в Рийгикогу Тоомас Уйбо.

Руководителем отделения в Кристийне был избран председатель фракции Eesti 200 в Таллиннском горсобрании Йоэль Йессе. Руководителем отделения в Мустамяэ был избран эксперт по энергетике Каспар Касепылд. Отделение в Нымме возглавит юрист Иво Каппет. Председателем ласнамяэского отделения утвержден вице-мэр Таллинна по вопросам образования Алексей Яшин.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить