Алар Карис после десинхронизации: еще не все сделано

„Благодаря синхронизации электросетей с диапазоном частот континентальной Европы энергетическая зависимость стран Балтии от России полностью прекратилась. Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас“, — написал Карис в социальных сетях.

Тем не менее, по его словам, это еще не все: „Но еще не все сделано. К сожалению, Европа по-прежнему покупает у России СПГ, а российский теневой флот России по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море“.

„На встрече в Вильнюсе я призвал все европейские страны продолжить наращивание своей независимости и полностью прекратить импорт российских энергоносителей в Евросоюз. Более того, нам следует серьезно рассмотреть вопрос о введении полного торгового эмбарго в отношении России“, — написал эстонский президент.

Все прошло успешно

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.

Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью.

Синхронизация позволит странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами совместно с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотами и значительно повышая энергетическую безопасность региона.

Смене частотного диапазона предшествовали годы тщательной подготовки и тесного сотрудничества между балтийскими системными операторами: эстонской Elering, латвийской AST и литовской Litgrid, а также их европейскими партнерами.

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