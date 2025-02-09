„Последняя связь с Россией разорвана“. Урсула фон дер Ляйен поздравила Эстонию с присоединением к европейской энергосистеме

„Сегодня мы присоединили страны Балтии к электрической сети континентальной Европы. Мы перерезаем последнюю остававшуюся связь с Россией. Наконец, свобода от угроз и шантажа“, - написала Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter).

Каллас: это победа свободы

Ранее, в пятницу, 7 февраля, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала отсоединение стран Балтии от российский электросети победой свободы.

„Завтра Литва, Латвия и Эстония навсегда отключатся от российской электросети. Россия больше не сможет использовать энергию как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства“, — написала Каллас в социальных сетях.

Отсоедините от РФ прошло успешно

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.

Об этом сообщила компания Elering.

Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью.

Смене частотного диапазона предшествовали годы тщательной подготовки и тесного сотрудничества между балтийскими системными операторами: эстонской Elering, латвийской AST и литовской Litgrid, а также их европейскими партнерами.

Значительную роль во всем процессе сыграл польский системный оператор PSE, который координировал весь проект. Через Польшу проходит единственное наземное соединение стран Балтии с континентальной европейской электросетью. Для установления соединения системные операторы существенно модернизировали электроэнергетическую инфраструктуру как в странах Балтии, так и в Польше.

Синхронизация получила решительную поддержку со стороны Европейского союза и Европейского сообщества операторов магистральных электросетей (ENTSO-E). Сотрудничество включало как техническое, так и оперативное управление, а также юридические консультации.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить