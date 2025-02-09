Сегодня электричество в Эстонии стоит очень дорого. В министерстве утверждают, что это не связано с синхронизацией

„Поскольку сегодняшняя биржевая цена на электроэнергию выше, чем вчера, легко может возникнуть предположение, будто рост цен обусловлен синхронизацией с континентальной Европой. Это неправда“, — говорит глава энергетического отдела Министерства климата Рейн Вакс.

Снижение цены на электроэнергию на Балтийской бирже происходит за счет двух факторов: производства возобновляемой энергии и соединениями со странами Северной Европы. Сегодня после обеда цена на электроэнергию вырастет по двум причинам:

1. Уменьшение скорости ветра во второй половине дня не способствует выработке ветровой энергии;

2. Сейчас из стран Северной Европы возможно импортировать меньше недорогого электричества. Страны Северной Европы и Балтии традиционно соединены тремя кабелями: Estlink 1, Estlink 2 и Nordbalt. Как известно, на Estlink 2 сейчас авария. В связи с испытанием островного режима ограничен импорт и по кабелям Estlink 1 и Nordbalt. Импорт вернется в нормальное состояние после сегодняшнего дня, когда синхронизация будет завершена.

Средняя цена в воскресенье в Эстонии составляет 128,55 евро за мегаватт-час. Такая же цена наблюдается в Латвии и Литве, а в Финляндии она очень низкая: всего 25 евро в среднем за день.

Синхронизация прошла успешно

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.

Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью

Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.

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