СВЕРШИЛОСЬ | Электросистема Эстонии успешно синхронизирована с континентальной Европой(59)
Сегодня днем электросистемы Эстонии, Латвии и Литвы были успешно синхронизированы с континентальной Европой.
Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.
Об этом сообщила компания Elering.
Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью.
Синхронизация позволит странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами совместно с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотами и значительно повышая энергетическую безопасность региона.
Смене частотного диапазона предшествовали годы тщательной подготовки и тесного сотрудничества между балтийскими системными операторами: эстонской Elering, латвийской AST и литовской Litgrid, а также их европейскими партнерами.
Значительную роль во всем процессе сыграл польский системный оператор PSE, который координировал весь проект. Через Польшу проходит единственное наземное соединение стран Балтии с континентальной европейской электросетью. Для установления соединения системные операторы существенно модернизировали электроэнергетическую инфраструктуру как в странах Балтии, так и в Польше.
Синхронизация получила решительную поддержку со стороны Европейского союза и Европейского сообщества операторов магистральных электросетей (ENTSO-E). Сотрудничество включало как техническое, так и оперативное управление, а также юридические консультации.
Эстония, Латвия, Литва и Польша подписали совместное заявление
„Начиная с сегодняшнего дня, больше нет риска, что Россия внезапно отключит нас от диапазона частот. Если 30 лет назад страны Балтии мирно стояли рука об руку в борьбе за свою независимость, то сегодня мы повторили то же самое в системе электроснабжения“, — прокомментировала министр климата Йоко Алендер.
Кроме того, Эстония, Латвия, Литва и Польша подписали совместное заявление о защите критической инфраструктуры. „Краеугольным камнем энергетической безопасности является защита критической энергетической инфраструктуры. Это приоритет не только для стран Балтии, это важно для всей Европы. Этим совместным заявлением мы хотим еще больше укрепить сотрудничество между Польшей и Балтийским регионом“, — сказала Алендер.
Министр поблагодарил все стороны, которые внесли свой вклад в успех синхронизации: „Энергетические компании как Эстонии, так и всего Балтийского региона проделали колоссальную работу, чтобы обеспечить нам надежное подключение к крупнейшей электросети. Безусловно, это было нелегко, но мы как государство бесконечно благодарны за то, что вы помогли вывести нашу жизненно важную систему из лап агрессора в руки друзей. Для создания доверия требуется время, сегодня мы к этому пришли“.
Еще больше новостей про отключение Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы можно прочитать ЗДЕСЬ.