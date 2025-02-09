СВЕРШИЛОСЬ | Электросистема Эстонии успешно синхронизирована с континентальной Европой

Электросистемы cтран Балтии были успешно синхронизированы с зоной континентальной Европы в 14:05 в воскресенье, 9 февраля. Это произошло через электросоединение между Литвой и Польшей LitPol Link.

Об этом сообщила компания Elering.

Если раньше управление частотами в странах Балтии зависело от контролируемой Россией энергосистемы IPS/UPS, то теперь они входят в диапазон частот континентальный Европы, который охватывает более 400 миллионов потребителей из 26 стран. Присоединение к диапазону частот континентальный Европы означает, что страны Балтии окончательно разорвали все прежние электросвязи с Россией и Беларусью.

Синхронизация позволит странам Балтии управлять своими электроэнергетическими системами совместно с другими странами континентальной Европы, обеспечивая стабильное и надежное управление частотами и значительно повышая энергетическую безопасность региона.

Смене частотного диапазона предшествовали годы тщательной подготовки и тесного сотрудничества между балтийскими системными операторами: эстонской Elering, латвийской AST и литовской Litgrid, а также их европейскими партнерами.

Значительную роль во всем процессе сыграл польский системный оператор PSE, который координировал весь проект. Через Польшу проходит единственное наземное соединение стран Балтии с континентальной европейской электросетью. Для установления соединения системные операторы существенно модернизировали электроэнергетическую инфраструктуру как в странах Балтии, так и в Польше.

Синхронизация получила решительную поддержку со стороны Европейского союза и Европейского сообщества операторов магистральных электросетей (ENTSO-E). Сотрудничество включало как техническое, так и оперативное управление, а также юридические консультации.

Эстония, Латвия, Литва и Польша подписали совместное заявление