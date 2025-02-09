ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1082-й день) | Зеленский заявил, что готов к переговорам о мире с Путиным, если „Америка и Европа не кинут“ Украину
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью изданию The New York Post заявил, что разговаривал по телефону с Владимиром Путиным.
Трамп дал интервью в пятницу, когда находился на борту президентского самолета Air Force One, направляясь в свою виллу Мар-а-Лаго, на обед с сенаторами-республиканцами.
Трамп заявил, что „лучше не будет говорить“, сколько раз он общался с Путиным. Но он уверен, что Путин хочет, „чтобы люди перестали гибнуть“ в ходе боевых действий в Украине.
„У меня всегда были хорошие отношения с Путиным“, — сказал Трамп, добавив, что у него есть конкретный план по прекращению войны: „Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке“.
Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент сказал: „Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя“.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с Путиным, если „Америка и Европа не кинут“ Украину
Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что это возможно только если „Америка и Европа не кинут“ Украину. Это заявление он сделал в интервью британскому телеканалу ITV News, опубликованном 7 февраля, но на него обратили внимание только сегодня.
По словам Зеленского, война России против Украины может закончиться в 2025 году и для этого есть все необходимые условия. Он добавил, что президент США Дональд Трамп тоже стремится к быстрому завершению конфликта. Зеленский отметил также, что важно предотвратить возвращение Путина с войной в будущем.
В ночь с 8 на 9 февраля 2025 года российские войска атаковали территорию Украины 151-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск.
В результате атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области. Данных о раненых и убитых нет.
Украинские военные, в свою очередь, в ночь на 9 февраля атаковали восемь регионов России и аннексированный Крым, сообщили в Минобороны РФ. По данным российских военных, силы ПВО сбили 18 дронов в Курской области, по четыре — в Орловской области и Краснодарском крае, по три — в Воронежской и Ростовской областях, по одному — в Брянской, Тульской и Ленинградской областях. В оккупированном с 2014 года Крыму сбили один беспилотник.
Украинские военные из 28-й отдельной механизированной бригады сообщили о сбитом российском штурмовике Су-25 в районе Торецка, Донецкая область.
Российские провоенные Telegram-каналы опубликовали кадры падения самолета, заявляя, что это именно Су-25, сбитый в районе Торецка.
Официальных комментариев со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны России по поводу уничтожения Су-25 пока не последовало.
Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что самолет мог быть атакован в результате преждевременных заявлений российской стороны о захвате Торецка.
Рост цен волнует россиян больше войны. Согласно январскому опросу „Левада-центра“, рост цен признан самой серьезной проблемой для россиян — почти две трети (67%) опрошенных указали это. На втором месте по значимости находятся война в Украине, конфликт с Западом и санкции — эти вопросы затрагивают чуть более трети респондентов (35%). Третьей проблемой, по мнению граждан, стали жилищные трудности, такие как аварийные дома, недоступность жилья и высокие ставки по ипотечным кредитам, о чем сказали 30% участников опроса.
Прокуратура Франкфурта-на-Майне заподозрила 58-летнего миллиардера Романа Абрамовича в обходе санкций, сообщает DW. Ведомство инициировало расследование и арестовало четыре люксовых автомобиля, которые могут принадлежать бизнесмену. Речь идет о Mercedes CLK GTR, Lamborghini Reventón и двух Bugatti Chiron, общей стоимостью несколько миллионов евро. В настоящее время они хранятся в специализированной компании по продаже старинных и спортивных автомобилей в Оберзульме (Баден-Вюртемберг). После ареста их больше нельзя продать, сдать в аренду или заложить. Об этом сообщило издание Spiegel Online в субботу, 8 февраля.
Кроме того, следователи из Федерального ведомства по уголовным делам и Центрального управления по исполнению санкций несколько раз обыскивали одну из вилл в Гармиш-Партенкирхене (Бавария), конечным собственником которой, может являться Абрамович. В качестве улик было конфисковано несколько произведений искусства.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение президентских выборов во время войны может привести к потере армии и создаст все условия для российского контрнаступления, пишет BBC News Русская служба.
Зеленский сказал об этом в разговоре с журналистами британского телеканала ITV; полная запись интервью опубликована в YouTube-канале Офиса украинского президента.
„Что такое выборы сегодня? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение. Или приостановить военное положение, — сказал Зеленский. — Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И, в принципе, русские будут счастливы. Вопрос боеспособности, духа и так далее, ты теряешь. И законодательно ты не можешь держать такую армию“.
Зеленский заявил, что в таком сценарии в первую очередь заинтересована Россия: в таком случае у нее появляется шанс подготовить контрнаступление и привести к власти в Украине „своего человека“, „игрушечного президента“.
„Люди вернутся домой и будут иметь все права вернуться домой. И морально даже те, кто не будет возвращаться, морально… все, это пауза. И Россия обязательно будет использовать это для контрнаступательных действий“, — сказал президент Украины.
В этом же интервью Зеленский заявил, что готов к переговорам о мире с Путиным, если „Америка и Европа не кинут“ Украину, пишет „Медуза“.
Владимир Зеленский также заявил, что война России против Украины может закончиться в 2025 году, потому что „для этого есть все возможности“. „На мой взгляд, Трамп хочет быстрого окончания войны“, — сказал украинский лидер. Зеленский добавил, что нужно сделать так, чтобы „Путин снова не пришел с войной“.