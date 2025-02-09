ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1082-й день) | Зеленский заявил, что готов к переговорам о мире с Путиным, если „Америка и Европа не кинут“ Украину

Трамп дал интервью в пятницу, когда находился на борту президентского самолета Air Force One, направляясь в свою виллу Мар-а-Лаго, на обед с сенаторами-республиканцами.

Трамп заявил, что „лучше не будет говорить“, сколько раз он общался с Путиным. Но он уверен, что Путин хочет, „чтобы люди перестали гибнуть“ в ходе боевых действий в Украине.

„У меня всегда были хорошие отношения с Путиным“, — сказал Трамп, добавив, что у него есть конкретный план по прекращению войны: „Я надеюсь, что это будет быстро. Каждый день гибнут люди. Эта война так ужасна для Украины. Я хочу положить конец этой чертовой штуке“.

Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который присоединился к нему на борту Air Force One в пятницу вечером, президент сказал: „Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться. Каждый день люди умирают. Убивают молодых красивых солдат. Молодых мужчин, таких как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя“.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к мирным переговорам с Путиным, если „Америка и Европа не кинут“ Украину

Владимир Зеленский заявил о своей готовности к переговорам с Владимиром Путиным, но подчеркнул, что это возможно только если „Америка и Европа не кинут“ Украину. Это заявление он сделал в интервью британскому телеканалу ITV News, опубликованном 7 февраля, но на него обратили внимание только сегодня.

По словам Зеленского, война России против Украины может закончиться в 2025 году и для этого есть все необходимые условия. Он добавил, что президент США Дональд Трамп тоже стремится к быстрому завершению конфликта. Зеленский отметил также, что важно предотвратить возвращение Путина с войной в будущем.