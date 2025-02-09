Нина Петрыкина: „Я — эстонка и хочу говорить по-эстонски так же свободно, как мама“
Еще недавно Нина Петрыкина могла спокойно гулять по улицам Таллинна, но теперь ее узнают даже те, кто редко следит за спортом. Новоиспеченная чемпионка Европы по фигурному катанию в интервью RusDelfi поделилась эмоциями от победы, а также рассказала о важности изучения эстонского языка.
20-летняя Нина Петрыкина вошла в историю, став первой эстонкой, завоевавшей титул чемпионки Европы по фигурному катанию. Она блестяще откатала произвольную программу, установила личный рекорд — 208,18 балла — и оставила соперниц позади, ни одной из которых не удалось преодолеть рубеж в 200 баллов. Этот триумф внушает оптимизм перед чемпионатом мира, который пройдет в конце марта в Бостоне. Для сравнения: в прошлом году такого результата хватило бы для бронзы, а до серебра не достало всего четырех баллов.
Талантливая фигуристка призналась в интервью RusDelfi, что очень восхищается своей мамой, которая свободно говорит по-эстонски. „Когда она давала интервью, я стояла рядом и думала: ’Ну ты даёшь, конечно’. Я просто хотела смотреть на неё с открытым ртом, но поняла, что камера снимает, нельзя“, — поделилась Нина. Она также выразила своё стремление выучить эстонский язык на таком же уровне, как её мама. Она отметила, что её знание языка стало гораздо лучше, и она чувствует себя более уверенно, но всё равно иногда допускает ошибки. „Я — гражданка Эстонии, родилась здесь, хотя выросла в русской семье, где все говорят на русском. Сейчас для меня важно выучить язык, и я стремлюсь развиваться в этом направлении“, — добавила она.
Фигуристка поделилась размышлениями о своём прогрессе в языке и о том, как это связано с опытом: „Ну конечно, всё-таки с опытом приходит, и я на английском стала лучше говорить, потому что я езжу за границу на разные соревнования, общаюсь со всеми, то есть всё с практикой приходит“. Она также отметила, что есть примеры, когда спортсмены, такие как Ефимова, могут не вызывать у людей мысли о том, что они из русскоязычной семьи, несмотря на их происхождение. Нина сказала: „На самом деле, я тоже первый раз, когда увидела и услышала её, сначала думала, что она эстонка и вообще не умеет говорить по-русски, то есть она очень хорошо говорит по-эстонски“.
Нина подчеркнула: „Я из эстонской семьи, просто русскоязычной. Вот поэтому я не люблю говорить, что типа вот из русской семьи. Мы все в Эстонии родились“. Нина заверила, что считает себя эстонкой, так как родилась в Эстонии и имеет эстонский паспорт: „Я эстонка, я же родилась тут, у меня паспорт эстонский. И на эстонском я тоже говорю, просто не так чисто, как на своём родном языке“.
Полное интервью Нины Петрыкиной, новоиспеченной чемпионки Европы по фигурному катанию, для RusDelfi читайте ТУТ.