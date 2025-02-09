Нина Петрыкина: „Я — эстонка и хочу говорить по-эстонски так же свободно, как мама“

20-летняя Нина Петрыкина вошла в историю, став первой эстонкой, завоевавшей титул чемпионки Европы по фигурному катанию. Она блестяще откатала произвольную программу, установила личный рекорд — 208,18 балла — и оставила соперниц позади, ни одной из которых не удалось преодолеть рубеж в 200 баллов. Этот триумф внушает оптимизм перед чемпионатом мира, который пройдет в конце марта в Бостоне. Для сравнения: в прошлом году такого результата хватило бы для бронзы, а до серебра не достало всего четырех баллов.

Талантливая фигуристка призналась в интервью RusDelfi, что очень восхищается своей мамой, которая свободно говорит по-эстонски. „Когда она давала интервью, я стояла рядом и думала: ’Ну ты даёшь, конечно’. Я просто хотела смотреть на неё с открытым ртом, но поняла, что камера снимает, нельзя“, — поделилась Нина. Она также выразила своё стремление выучить эстонский язык на таком же уровне, как её мама. Она отметила, что её знание языка стало гораздо лучше, и она чувствует себя более уверенно, но всё равно иногда допускает ошибки. „Я — гражданка Эстонии, родилась здесь, хотя выросла в русской семье, где все говорят на русском. Сейчас для меня важно выучить язык, и я стремлюсь развиваться в этом направлении“, — добавила она.

Фигуристка поделилась размышлениями о своём прогрессе в языке и о том, как это связано с опытом: „Ну конечно, всё-таки с опытом приходит, и я на английском стала лучше говорить, потому что я езжу за границу на разные соревнования, общаюсь со всеми, то есть всё с практикой приходит“. Она также отметила, что есть примеры, когда спортсмены, такие как Ефимова, могут не вызывать у людей мысли о том, что они из русскоязычной семьи, несмотря на их происхождение. Нина сказала: „На самом деле, я тоже первый раз, когда увидела и услышала её, сначала думала, что она эстонка и вообще не умеет говорить по-русски, то есть она очень хорошо говорит по-эстонски“.