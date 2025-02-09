Эксперт: в будущем государственные пенсии по старости будут для всех одинаково низкими(18)
В течение многих лет доходность акций была выше инфляции. Именно поэтому в долгосрочной перспективе средняя доходность пенсионных фондов, которые вкладывают большую часть в акции, в будущем также будет довольно хорошей, цитирует RusERR руководителя по развитию бизнеса SEB Varahaldus Пеэтера Шамардина.
„Уже сейчас есть тенденция, что государственные пенсии по старости выравниваются. Можно сказать даже так, что они будут одинаково низкие. Это касается всех, но особенно тех людей, у которых был заработок выше среднего. Такие люди, если они хотят сохранить свой уровень жизни, должны найти способ копить деньги“, – призвал эксперт.
„Есть два основных вида ценных бумаг, в которые пенсионные фонды вкладывают имущество своих вкладчиков, – это акции и облигации. Облигации – бумаги с довольно маленьким риском, акции, наоборот, бумаги с высоким уровнем риска. В течение многих лет доходность акций была выше инфляции. Именно поэтому в долгосрочной перспективе средняя доходность пенсионных фондов, которые вкладывают большую часть в акции, и в будущем будет довольно хорошей. При этом надо учитывать, что наверняка будут и плохие годы. Будут годы, когда пенсионные фонды могут упасть, такие случаи бывали. За последние годы такой маленький кризис был во время ковида. Но в большой перспективе доходность была хорошей. Но я уверен, что в будущем в некоторые периоды доходность будет негативная. С этим надо смириться. Но в течение многих годов и десятилетий средняя доходность все равно будет позитивной“, – сказал Шамардин.
„Даже если инфляция уменьшает ценность вложений, все равно иметь что-то лучше, чем не иметь ничего. Если говорить серьезно, то в длительной перспективе средняя доходность рынков акций всегда превышала инфляцию. Средняя доходность фондов второй пенсионной ступени всегда превышала среднюю инфляцию. Даже у нас, в Эстонии“, – сказал он.