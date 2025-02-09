Выигравший больше 80 млн мужчина рассказал, как изменилась его жизнь

80 982 878 евро поступили на счет счастливчика в середине октября 2024 года.

„Когда мужчина доставил нам счастливый билет, мы дали ему номер телефона и попросили через полгода рассказать нам, как ему живется в новой реальности. Звонка могло и не быть. Однако мужчина нам позвонил – и раньше, чем мы думали“, – сказала представитель Loto.lt Юргита Петрайтене.

Оказывается, все планы мужчина уже осуществил. Он сразу сказал, что поделит выигрыш между членами своей большой семьи, так и сделал. „Я сохранил все в тайне до Рождества, а когда все собрались, рассказал о подарках. Какие суммы? Детям – миллионы... Были слезы, говорили, что я их раньше времени выпустил на пенсию. А мне спокойно. Так легко, ведь я смог облегчить нелегкие жизни“, – рассказал мужчина.

На вопрос, можно ли его после того, как он раздарил деньги еще называть миллионером, он ответил, что можно, но он этого не хочет. „Я не чувствую себя особенным. Ничего особенного делать не буду. Не буду ездить вокруг света – в санатории будем ездить в Друскининкай и Бирштонас, на отдых - в Турцию. Может, переедем в дом побольше“, – рассказал мужчина о планах.

Он по-прежнему покупает лотерейные билеты. „Сегодня тоже выиграл трехзначную сумму. Не в Eurojackpot, в другую игру“, – сказал мужчина.

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