ВСУ сообщили об уничтожении российского штурмовика Су‑25

Украинские военные заявили, что самолет был поражен переносным зенитным ракетным комплексом „Игла“. Также отмечается, что российский вертолет Ми-8 пытался эвакуировать пилота, но дроны помешали выполнить задачу.

Российские провоенные Telegram-каналы „Военный осведомитель“ и „военкор“ Юрий Котенок опубликовали кадры падения самолета, заявляя, что это именно Су-25, сбитый в районе Торецка. Канал Fighterbomber, близкий к ВКС России, подтвердил потерю самолета, отметив, что российским военным удалось эвакуировать летчика: „Да, потеряли борт. Бывает“, — написал он. По информации канала, пилот катапультировался.

Официальных комментариев со стороны Генштаба ВСУ и Минобороны России по поводу уничтожения Су-25 пока не последовало.

Военный эксперт Ян Матвеев отмечает, что самолет мог быть атакован в результате преждевременных заявлений российской стороны о захвате Торецка.

„Тут два варианта. Либо заявление о захвате Торецка заставило командиров осмелеть и послать Су-25 штурмовать дальше, чем можно было. Либо, понимая, что в реальности окраины города еще за ВСУ, командование отправляет в бой все большие силы, лишь бы привести в соответствие доклады и реальность. Результат — потерянный самолет и атакованная группа эвакуации“.

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