За ночь Украину атаковали более 150 российских беспилотников. Пострадали шесть областей

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 70 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях. 74 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий). Два БпЛА по состоянию на 9 утра еще были в воздухе.

В результате атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.

В Киевской области, как сообщили в местной военной администрации, силы ПВО сбили несколько российских беспилотников. В Обуховском районе обломки дрона упали на территории строящегося многоэтажного дома, поврежден фасад здания. Среди мирных жителей никто не пострадал. „Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено“, — передает администрация.

В Черкасской области, как сообщили власти, было сбито четыре дрона, ранений и последствий на земле нет. В Сумской области, по данным властей, силы ПВО сбили 11 дронов, в Днепропетровской — два, о последствиях атаки не сообщается. Власти других регионов Украины атаку дронов пока не комментировали.

Украинские военные, в свою очередь, как пишет Meduza, в ночь на 9 февраля атаковали восемь регионов России и аннексированный Крым, сообщили в Минобороны РФ. По данным российских военных, силы ПВО сбили 18 дронов в Курской области, по четыре — в Орловской области и Краснодарском крае, по три — в Воронежской и Ростовской областях, по одному — в Брянской, Тульской и Ленинградской областях. В Крыму сбили один беспилотник.