Дисциплинарная комиссия оправдала тренера и капитана нарвской хоккейной команды

Несмотря на это, ДК не будет рассматривать указанный вопрос, поскольку контроль за деятельностью судей относится в первую очередь к компетенции руководителя судейства Максима Тооде и правления Эстонского хоккейного союза.

Нарвская команда „Паэмурру“, со своей стороны, выразила недовольство действиями судей, обслуживавших игру, указав на серьезные ошибки с их стороны и предоставила видеозапись одного инцидента, на которой видна явная „ошибка на линии“, которая, однако, осталась незафиксированной.

Дисциплинарная комиссия рассмотрела представленный отчет, видеозапись и объяснения сторон и пришла к выводу, что, действительно, имело место нарушение порядка со стороны зрителей. А также что команда „Паэмурру“ самовольно покинула ледовую арену, оставив соревнования незавершенными. Но дисциплинарная комиссия не считает необходимым заострять внимание на данных обстоятельствах, поскольку правление Эстонского хоккейного союза уже приняло решение в отношении „Паэмурру“ по данному поводу и направило его команде для исполнения.

В отчете судьи также сказано, что тренер „Паэмурру“ Илья Ильин выразил свое недовольство действиями судьи нецензурной бранью на русском языке, после чего команда „Паэмурру“ остановила игру и покинула ледовую арену.

Дисциплинарная комиссия (ДК) изучила отчет судьи Тойво Тилку, согласно которому во время игры между нарвской командой „Паэмурру“ и столичного клуба „Пантер“ произошло несколько инцидентов, которые, по мнению судьи, должны быть оценены ДК.А именно, зрители начали скандировать оскорбительное русское ругательство „Судья – п…ас!“. Тойво Тилку считает, что игрок „Паэмурру“ № 94 Кирилл Ильин перед очередным броском сделал жест в такт этому скандированию и сам повторил оскорбление, скандируемое с трибун.

Также дисциплинарная комиссия поручила руководителю судейства Максиму Тооде и правлению Эстонского хоккейного союза проверить и оценить работу судейской бригады, которая обслуживала данный матч. Об этом пишет Gazeta.ee .

Относительно игрока Кирилла Ильина ДК отмечает, что на предоставленном видеоклипе видны движения головы, однако по видео сложно судить о причине этих движений. На практике такое движение может быть вызвано, например, желанием переместить забрало шлема в положение, удобное для его открывания, стряхнуть пот с лица и т. п.

Из видеоролика невозможно судить, было ли в данном случае повторено Кириллом Ильиным оскорбление, прозвучавшее с трибун. ДК считает, что ввиду отсутствия явных доказательств сомнения следует толковать в пользу Кирилла Ильина, поскольку сам он отрицает „кивание головой“ трибунам и повторение оскорбительного выражения в адрес судьи.

Что касается тренера „Паэмурру“ Ильи Ильина, то ДК не находит никаких доказательств того, что он использовал оскорбительные выражения в адрес судьи.

Это ситуация „слово против слова“, в которой сомнения должны толковаться в пользу подозреваемого, т.е. в пользу тренера Ильи Ильина, поэтому оснований для его наказания нет. А по поводу того, что в результате действий тренера игра осталась незавершенной, уже вынесло свое решение правление Эстонского хоккейного союза, говорится в решении дисциплинарной комиссии.

Работу судей проверят

Дисциплинарная комиссия обращает внимание игроков и тренеров на тот факт, что, независимо от ситуаций, которые могут показаться выгодными одной из сторон или же несправедливыми, необходимо оставаться в рамках норм вежливости и подавать любые протесты либо в дисциплинарную комиссию, либо в правление Эстонского хоккейного союза – после игры.

На основании вышеизложенного ДК считает, что нет оснований для возбуждения дела ДК в отношении игрока „Паэмурру“ Кирилла Ильина и тренера Ильи Ильина. В то же время ДК считает, что руководитель судейства в сотрудничестве с правлением должен провести проверку качества работы судейской бригады, обслуживавшей указанную игру, и дать ей свою оценку.

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