Эстония проводит испытания, связанные с напряжением. Синхронизация с континентальной Европой начнется после обеда

Цель испытаний — выяснить, как системы автоматического регулирования напряжения реагируют на изменения.

Небольшое изменение напряжения не повлияет на потребителей.

Синхронизация с континентальной Европой по плану начнется после обеда.

Десинхронизация прошла гладко

„На данный момент можно сказать, что все идет по плану, и, надеюсь, потребитель не заметит этого, кроме как в новостях. Планирование было очень масштабным, оно длилось годами“, — сказал в субботу, 8 февраля премьер-министр Эстонии Кристен Михал, добавив, что будет держать кулаки, чтобы синхронизация с континентальной Европой также прошла успешно.

По словам Михала, в настоящее время фактором риска, который может повлиять на электрическое соединение, является погода. „Если надвигается шторм, мокрый снег на линиях, то это может вызвать проблемы, — говорит он. — Очевидно, что если бы мы подверглись какой-либо атаке, то ситуация была бы совсем другой“.

Глава Elering Калле Килк также подтвердил, что все прошло очень хорошо. „Программа началась ровно в 6:00 утра, господа из Литвы и Латвии полностью справились с задачей, быстро отключили все линии, и мы сделали то же самое, в 9:09 мы исторически отключились от российской системы“, — сказал он в субботу.

Хотя по первоначальному плану отключение должно было произойти в субботу до 9 утра, возникла небольшая задержка. „При переключении трансграничных линий операции должны выполняться бригадами по обе стороны границы, и после того, как мы отключили первую линию, россияне должны были отключить некоторые выключатели. Их действия просто были не очень быстрыми“, — сказал Килк.

Защита инфраструктуры продолжится и после

Уже несколько дней назад полицейские и члены Кайтселийта начали охранять подстанции и важные объекты в Эстонии. По словам главы Пыхьяской префектуры Атса Кюбарсеппа, всего будет охраняться около 40 объектов, выбранных сетевыми операторами на основе анализа влияния. Охрана сохранится в течение некоторого времени после десинхронизации.