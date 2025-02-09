Центр управления кризисами Литвы: после отключения от БРЭЛЛ в интернете бесчинствуют боты

„Администраторам социальных сетей рекомендуется активизировать модерирование. Особенно это касается администраторов СМИ. У нас есть подозрения, что бесчинствуют боты, оставляющие комментарии с российским нарративом. Мы видим такие комментарии под записями разных СМИ в фейсбуке“, – передает литовский Delfi слова главного советника НЦУК Дарюса Буты.

„Мы рекомендуем следить за тем, что происходит в комментариях. Если есть подозрения на засилье российских ботов, стоит почистить комментарии“, – призвал Бута.

Он сказал, что в целом после отключения от БРЭЛЛ в Литве достаточно спокойно. Были отдельные инциденты - некоторые компании по ошибке распространили неверную информацию. „Мы повысили уровень бдительности, готовы реагировать на разные провокации. (…) Что касается информационных инцидентов, то в Литве ситуация достаточно спокойная. Было несколько незначительных инцидентов, однако их удалось быстро решить вместе с частными компаниями“, – сказал Бута.

„На эти случаи компании отреагировали, по крайней мере по нынешней информации, каких-то преднамеренных действий не было. Поэтому мы рады успешному течению синхронизации и подготовке наших ведомств и компаний“, – прибавил он.

Отключение прошло гладко

В субботу утром страны Балтии отключили свои электросистемы от энергетической системы БРЭЛЛ (Беларусь - Россия - Эстония - Литва - Латвия). Литва, Латвия и Эстония в первый раз испытывают действие системы в островном (изолированном режиме).

В воскресенье страны Балтии синхронизируют свои сети с континентальной Европой.