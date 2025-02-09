Ким Чен Ын: КНДР всегда будет поддерживать Россию

Председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз выразил поддержку агрессивным действиям России в ее войне против Украины, пишет DW. „Армия и народ КНДР всегда будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“, - заявил он во время посещения министерства обороны по случаю дня основания армии страны, передает агентство Reuters в воскресенье, 9 февраля.

Кроме того, северокорейский правитель хочет продолжить наращивание ядерных сил. „КНДР не хочет излишней напряженности в регионе, но будет принимать устойчивые контрмеры для обеспечения регионального военного баланса“, - пояснил он свои намерения. При этом Ким Чен Ын подверг резкой критике трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей - которое, по его мнению, усиливает напряженность в регионе. Он объявил о необходимости контрмер, включая дальнейшее расширение ядерных сил, сообщило местное госагентство ЦТАК.

СМИ: КНДР начнет производство разработанных совместно с РФ дронов

В 2025 году Северная Корея начнет производство беспилотников, разрабатываемых совместно с Россией. Это стало возможным благодаря технической помощи Москвы, которая помогает в создании нескольких типов дронов, которые будут выпускаться серийно. Соглашение о сотрудничестве было подписано на фоне укрепления военных связей между двумя странами, а также в обмен на участие Северной Кореи в российской военной агрессии — Пхеньян предоставляет солдат для поддержки российских операций.