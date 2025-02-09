Ким Чен Ын: КНДР всегда будет поддерживать Россию
Лидер Северной Кореи заявил, что его страна будет „поддерживать и поощрять“ действия России в рамках соглашения о партнерстве между двумя странами. Он также выразил намерение продолжать укрепление ядерного потенциала КНДР.
Председатель государственных дел Северной Кореи Ким Чен Ын в очередной раз выразил поддержку агрессивным действиям России в ее войне против Украины, пишет DW. „Армия и народ КНДР всегда будут поддерживать и поощрять справедливое дело российской армии и народа по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ“, - заявил он во время посещения министерства обороны по случаю дня основания армии страны, передает агентство Reuters в воскресенье, 9 февраля.
Кроме того, северокорейский правитель хочет продолжить наращивание ядерных сил. „КНДР не хочет излишней напряженности в регионе, но будет принимать устойчивые контрмеры для обеспечения регионального военного баланса“, - пояснил он свои намерения. При этом Ким Чен Ын подверг резкой критике трехстороннее военное сотрудничество между США, Японией и Южной Кореей - которое, по его мнению, усиливает напряженность в регионе. Он объявил о необходимости контрмер, включая дальнейшее расширение ядерных сил, сообщило местное госагентство ЦТАК.
СМИ: КНДР начнет производство разработанных совместно с РФ дронов
В 2025 году Северная Корея начнет производство беспилотников, разрабатываемых совместно с Россией. Это стало возможным благодаря технической помощи Москвы, которая помогает в создании нескольких типов дронов, которые будут выпускаться серийно. Соглашение о сотрудничестве было подписано на фоне укрепления военных связей между двумя странами, а также в обмен на участие Северной Кореи в российской военной агрессии — Пхеньян предоставляет солдат для поддержки российских операций.
В ноябре 2024 года Ким Чен Ын проинспектировал испытаниями ударного дрона и дал указания для создания системы массового производства оружия. Однако, несмотря на тесное сотрудничество в области беспилотников, Россия не намерена поддерживать Северную Корею в разработке ядерного оружия. Москва опасается, что такие действия могут негативно сказаться на отношениях Северной Кореи как с США, так и с ее ближайшим соседом — Китаем.
ISW: КНДР использует войну с Украиной в качестве плацдарма для испытаний
По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), „Северная Корея использует войну в Украине как плацдарм для испытания собственного военного потенциала“. „Россия может предоставлять Северной Корее беспилотные и ракетные технологии в обмен на участие северокорейских войск в боевых действиях в Курской области“, - говорится также в сводке ISW 8 февраля.
Двумя днями ранее агентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных украинских источника сообщило, что КНДР начала передавать РФ более точные баллистические ракеты. Ранее они имели точность 1-3 километра, но последние выпущенные ракеты имеют точность от 50 до 100 метров.
По данным военных аналитиков, в войне с Украиной приняли участие 12 тысяч северокорейских солдат. По состоянию на середину января КНДР потеряла в боях около 4000 военных, в том числе около тысячи убитыми, указала Русская служба BBC со ссылкой на данные западных разведок. По данным газеты The New York Times, военнослужащих из КНДР приблизительно тогда же отвели с линии фронта в Курской области после тяжелых потерь. Однако после продлившегося несколько недель перерыва северокорейцы вновь вернулись к активным боевым действиям в Курской области, заявил 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский.