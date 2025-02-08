Lidl собрал для тяжелобольных детей более 5000 евро, Selver собрал для детских отделений больниц почти 110 000 евро(1)
Lidl передал благотворительной организации Minu Unistuste Päev („День моей мечты“) более 5000 евро пожертвований, собранных благодаря нашим замечательным клиентам в ходе рождественской кампании. Уже два года подряд в магазинах Lidl в период Рождества продаются плюшевые мишки и игрушечные поезда, по два евро от продажи каждого из которых отчисляется, чтобы исполнить мечты больных детей.
Аналогичное пожертвование Lidl сделал и в прошлом году, деньги, собранные в рамках рождественской кампании, были направлены на поддержку „дня мечты“ троих детей. Например, Максим смог посидеть в гоночном автомобиле как на водительском месте, так и на месте штурмана, Йоханнес-Ричард смог прокатиться в машине скорой помощи, а Марибель посетила научный театр Ahhaa. При поддержке Lidl также был организован ида-вируский День семьи на кольцевой трассе Кехала.
В рамках рождественской акции в поддержку больных детей было собрано в общей сложности 5000 евро, передача которых состоялась в головном офисе. Член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто, вручившая фонду чек, сказала, что Lidl очень рад участвовать в том, что привносит радость в жизнь больных детей и их семей: „Сотрудничество с благотворительным фондом Minu Unistuste Päev показывает, что среди наших клиентов много добрых людей, которые хотят помочь осуществить мечты больных детей“.
Киппасто добавила также, что от тяжёлых болезней страдают не только сами дети, они оказывают большое влияние и на их семьи, которые зачастую чувствуют себя исключёнными из социальной жизни: „Мы видим, что эта организация оказывает огромное положительное влияние как на детей, так и на их семьи, которые ежедневно ведут свой трудный, но невидимый бой с болезнью“.
Руководитель фонда Minu Unistuste Päev Маргарита Ингель, принимая чек, сказала: „Мы благодарны Lidl за помощь в осуществлении мечты больных детей – ваш вклад зажигает на лицах искренние улыбки и создаёт бесценные мгновения! Ваши магазины ежедневно предлагают семьям качественные продукты по хорошей цене, но Вы делаете намного больше – вы дарите больным детям и их семьям то, что невозможно купить ни в одном магазине: радость, надежду, заботу и ощущение успеха“.
„Тяжёлая или хроническая болезнь многих лишает детства – беззаботности, дружеских отношений и чувства безопасности. Благодаря вашей поддержке мы можем осуществить мечты этих детей и организовать семейный день, посетив который семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, почувствуют себя вовлечёнными, окружёнными заботой и по-настоящему счастливыми. Это нечто большее, чем просто финансовая помощь: это действительно ведёт к переменам. Ваша поддержка — прекрасный пример того, что предпринимательство и человечность идут рука об руку. Спасибо, что вместе с нами воплощаете в жизнь наши мечты и помогаете распространять это замечательное начинание!“ – добавила Ингель.
Пожертвования текущего года также планируется направить на исполнение мечты больных детей и организацию региональных мероприятий День семьи. Благотворительный фонд с благодарностью принимает пожертвования и приглашает в свои ряды добровольцев, готовых помогать осуществлять детские мечты.
Благотворительная кампания Selver собрала для детских отделений больниц почти 110 000 евро
Уже двадцать второй год подряд Selver проводит благотворительную кампанию „Вместе легче“, в рамках которой все 73 магазина сети по всей Эстонии собирали средства для детских или родильных отделений больниц своего уезда. Собранные пожертвования будут распределены между 16 больницами по всей Эстонии, с их помощью приобретут необходимое оборудование и улучшат условия лечения и пребывания маленьких пациентов.
„За более чем два десятилетия Selver вместе с нашими дорогими клиентами и партнерами собрал в поддержку детских больниц почти 1,5 миллиона евро. Мы искренне стремимся к тому, чтобы лечение и диагностика детей в Эстонии соответствовали передовому мировому уровню“, — сказала руководитель Selver Кристи Ломп.
Вклад клиентов, партнеров и Selver в кампании 2024 года составил в общей сложности 109 550 евро. Эти средства будут распределены между больницами в зависимости от пожертвований и покупок клиентов в каждом регионе.
„Благотворительная кампания — прекрасный пример совместных усилий, где важен каждый вклад. Огромное спасибо всем, кто поддержал эту инициативу!“ — добавила Кристи Ломп.
Самая крупная сумма пожертвований в этом году — 67 000 евро — будет направлена в пользу Таллиннской детской больницы. На эти средства планируется приобрести портативный ультразвуковой аппарат для отделения анестезиологии и интенсивной терапии, который позволит проводить лечение детей с минимальной болью и стрессом. „Пожертвование, собранное в рамках благотворительной кампании, – значительный вклад. Огромная благодарность нашему давнему партнеру Selver и Фонду поддержки за эту инициативу. Портативный ультразвуковой аппарат нам крайне необходим, и каждый такой шаг способствует повышению качества лечения в детской больнице“, — сообщил председатель правления Таллиннской детской больницы Константин Ребров.
„Благодаря Selver за более чем два десятилетия нам удалось приобрести для Таллиннской детской больницы множество крайне необходимых медицинских устройств“, — сказала руководитель Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инна Крамер.
„Многолетнее и надежное сотрудничество дает Фонду поддержки чувство уверенности и стабильности — мы знаем, что Selver вместе со своими партнерами и клиентами ежегодно вносит свой вклад, помогая нам делать возможности лечения в детской больнице все более современными и удобными для детей. Мы искренне благодарны за это!“
Благотворительная кампания Selver „Вместе легче“ проходила с 12.11.2024 по 31.12.2024. Клиенты Selver могли поддержать больницу своего уезда при каждой покупке — приобретая благотворительные товары (светоотражатели и рождественские украшения), сканируя код пожертвования в приложении Partnerkaart или с помощью сканера самообслуживания Selvepult, а также жертвуя наличные средства в специальные ящики для пожертвований.
Партнеры Selver — Prike, Tartu Mill, Eugesta и Kalev — участвовали в кампании, представив свои товары: воду Vittel, продукцию Tartu Mill, Sensodyne и продукты серии „Mesikäpp“. Часть средств с их продаж направлялась в фонд пожертвований. Кроме этого, Selver внес свой вклад, отчисляя в рамках кампании часть средств с каждой корзины покупок.
Суммы пожертвований будут распределены между больницами пропорционально объему покупок, совершенных в магазинах соответствующего региона: