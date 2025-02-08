Lidl собрал для тяжелобольных детей более 5000 евро, Selver собрал для детских отделений больниц почти 110 000 евро

Аналогичное пожертвование Lidl сделал и в прошлом году, деньги, собранные в рамках рождественской кампании, были направлены на поддержку „дня мечты“ троих детей. Например, Максим смог посидеть в гоночном автомобиле как на водительском месте, так и на месте штурмана, Йоханнес-Ричард смог прокатиться в машине скорой помощи, а Марибель посетила научный театр Ahhaa. При поддержке Lidl также был организован ида-вируский День семьи на кольцевой трассе Кехала.

В рамках рождественской акции в поддержку больных детей было собрано в общей сложности 5000 евро, передача которых состоялась в головном офисе. Член правления Lidl Eesti Лийна Киппасто, вручившая фонду чек, сказала, что Lidl очень рад участвовать в том, что привносит радость в жизнь больных детей и их семей: „Сотрудничество с благотворительным фондом Minu Unistuste Päev показывает, что среди наших клиентов много добрых людей, которые хотят помочь осуществить мечты больных детей“.

Киппасто добавила также, что от тяжёлых болезней страдают не только сами дети, они оказывают большое влияние и на их семьи, которые зачастую чувствуют себя исключёнными из социальной жизни: „Мы видим, что эта организация оказывает огромное положительное влияние как на детей, так и на их семьи, которые ежедневно ведут свой трудный, но невидимый бой с болезнью“.

Руководитель фонда Minu Unistuste Päev Маргарита Ингель, принимая чек, сказала: „Мы благодарны Lidl за помощь в осуществлении мечты больных детей – ваш вклад зажигает на лицах искренние улыбки и создаёт бесценные мгновения! Ваши магазины ежедневно предлагают семьям качественные продукты по хорошей цене, но Вы делаете намного больше – вы дарите больным детям и их семьям то, что невозможно купить ни в одном магазине: радость, надежду, заботу и ощущение успеха“.