Elering - об островном режиме стран Балтии после десинхронизации: все идет по плану

По словам Elering, работа в островном режиме идет согласно плану.

В субботу были завершены испытания стабильности частоты. Во время испытаний электростанции включались и выключались контролируемым образом, и отслеживалось их влияние на работу системы.

Во время испытаний энергоблок электростанции Elektrėnai в Литве также был отключен от сети в соответствии с планом, а затем снова подключен к сети.

Как и в ходе испытаний, система стран Балтии одинаково хорошо отреагировала на незапланированное отключение, и электроснабжение оставалось стабильным.

Это подтверждает готовность операторов системы системы стран Балтии к управлению системой.

Испытания, связанные с напряжением, будут проведены в воскресенье утром.

Десинхронизация прошла успешно

Процесс отключения от российского частотного диапазона начался 8 февраля около 6 часов, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Впоследствии были отключены линии между Литвой и Беларусью и Латвией и Россией. В последнюю очередь центр управления Elering отключил высоковольтные линии между Эстонией и Россией, которые пересекают государственную границу в Нарве.

Линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью были отключены около 6:40 утра, линии Литва-Беларусь - около 7:30 утра, Латвия-Россия - около 8 утра, Эстония-Россия - в 9:09 утра.

Выход стран Балтии из российского частотного диапазона не повлиял на потребителей - система электроснабжения остается стабильна.

После отключения от российской энергосистемы страны Балтии в течение 33 часов будут функционировать в островном режиме.

Синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы запланирована на вторую половину дня воскресенья, 9 февраля.