В Эстонии растет число компаний с налоговой задолженностью

Согласно данным реестра, в прошлом месяце число предприятий с налоговой задолженностью увеличилось на 1,8% (216 компаний), достигнув 12 412. В декабре этот показатель составил 1,5% (добавилось 177 компаний). В январе 2024 года налоговые долги имели 11 425 компаний, а в первой половине 2022 года их число несколько месяцев не превышало 9000. За три года количество налоговых должников увеличилось примерно на треть.