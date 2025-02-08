Последствия десинхронизации: энергосистема Калининградской области стала автономной

Энергосистема Калининградской области утром в субботу, 8 февраля, перешла в автономный режим, сообщил в Telegram губернатор региона Алексей Беспрозванных. „Сейчас нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения“, - говорится в его посте.

Отключение стран Балтии от энергетического кольца БРЭЛЛ

Ранее в тот же день, 8 февраля, эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что страны Балтии вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Литва - Латвия - Эстония). „Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Затем были закрыты линии между Литвой и Белоруссией, а также Латвией и Россией, и после этого были отключены высоковольтные линии между Эстонией и Россией“, - цитирует сообщение компании агентство „Интерфакс“.

По данным Elering, отключение стран Балтии не оказало влияния на потребителей и их электросистема работает стабильно. В течение 8 февраля и первой половины дня 9 февраля операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы Elering, AST и Litgrid проведут испытания работы в условиях энергетического „острова“ между Западом и Востоком, передает „Интерфакс“. Потребление электроэнергии в этот период будет покрываться за счет местных электростанций, а также линий электропередачи Эстония - Финляндия и Литва - Швеция.

В во второй половине дня 9 февраля должна произойти синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы. Латвия, Литва и Эстония являются последними странами - членами ЕС, подключившимися к континентальной европейской сети. Решение о выходе из БРЭЛЛ в государствах Балтии объясняют необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств. Отключение 8 февраля прошло на 10 месяцев раньше запланированного срока.