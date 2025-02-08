Последствия десинхронизации: энергосистема Калининградской области стала автономной(25)
После отключения Балтийский стран от энергетического кольца БРЭЛЛ нагрузку потребителей в Калининградской области обеспечивают Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС, пишет DW.
Энергосистема Калининградской области утром в субботу, 8 февраля, перешла в автономный режим, сообщил в Telegram губернатор региона Алексей Беспрозванных. „Сейчас нагрузку всех потребителей обеспечивают три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они дают необходимый резерв мощности для бесперебойного энергоснабжения“, - говорится в его посте.
Отключение стран Балтии от энергетического кольца БРЭЛЛ
Ранее в тот же день, 8 февраля, эстонская энергетическая компания Elering сообщила, что страны Балтии вышли из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Литва - Латвия - Эстония). „Процесс отключения от российского частотного диапазона начался около 6 утра, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Затем были закрыты линии между Литвой и Белоруссией, а также Латвией и Россией, и после этого были отключены высоковольтные линии между Эстонией и Россией“, - цитирует сообщение компании агентство „Интерфакс“.
По данным Elering, отключение стран Балтии не оказало влияния на потребителей и их электросистема работает стабильно. В течение 8 февраля и первой половины дня 9 февраля операторы электросетей Эстонии, Латвии и Литвы Elering, AST и Litgrid проведут испытания работы в условиях энергетического „острова“ между Западом и Востоком, передает „Интерфакс“. Потребление электроэнергии в этот период будет покрываться за счет местных электростанций, а также линий электропередачи Эстония - Финляндия и Литва - Швеция.
В во второй половине дня 9 февраля должна произойти синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы. Латвия, Литва и Эстония являются последними странами - членами ЕС, подключившимися к континентальной европейской сети. Решение о выходе из БРЭЛЛ в государствах Балтии объясняют необходимостью обеспечения безопасности энергетики государств. Отключение 8 февраля прошло на 10 месяцев раньше запланированного срока.
Закупать российскую электроэнергию страны Балтии перестали в мае 2022 года, вскоре после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Новые электростанции в Калининградской области
В Калининградской области РФ в рамках подготовки к новой ситуации за последние три года в дополнение к основной Калининградской ТЭЦ-2 были построены еще четыре электростанций. В энергосистему области входят объекты генерации установленной электрической мощностью 1919,3 МВт. Это Маяковская, Талаховская, Прегольская, работающие на природном газе и Приморская, для которой топливом является уголь. Кроме того, в регионе уже длительное время функционирует мощная Калининградская ТЭЦ-2, напоминает „Интерфакс“. По данным агентства, общая протяженность электрических сетей составляет более 19 тысяч километров.
Тем временем в Беларуси сообщили, что энергосистема страны также „продолжает стабильную и надежную работу“. „Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ“, - говорится в сообщении министерства энергетики Беларуси. Уточняется, что энергосистема страны „продолжает синхронную работу с энергосистемой Российской Федерации в рамках Союзного государства“.
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