Экономика
08.02.2025, 18:20

ГРАФИК | Биржевые цены на электроэнергию не радуют: в Эстонии более чем в пять раз дороже, чем в Финляндии

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В воскресенье биржевая цена электроэнергии значительно вырастет.
В воскресенье биржевая цена электроэнергии значительно вырастет.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вечером 9 февраля цены на электроэнергию в ценовых зонах Эстонии, Латвии и Литвы ненадолго поднимутся выше 300 евро и останутся высокими до конца дня.

В воскресенье средняя цена электроэнергии в Эстонии составляет 128,55 евро за мегаватт-час. Такая же цена наблюдается в Латвии и Литве, а в Финляндии цена очень дешевая - в среднем 25 евро в течение дня.

Во второй половине дня в воскресенье также начнется синхронизация электрических сетей Эстонии, Латвии и Литвы с электрическими сетями континентальной Европы. Синхронизация начнется около двух часов дня.

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