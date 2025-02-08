08.02.2025, 18:20
ГРАФИК | Биржевые цены на электроэнергию не радуют: в Эстонии более чем в пять раз дороже, чем в Финляндии(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 9 февраля цены на электроэнергию в ценовых зонах Эстонии, Латвии и Литвы ненадолго поднимутся выше 300 евро и останутся высокими до конца дня.
В воскресенье средняя цена электроэнергии в Эстонии составляет 128,55 евро за мегаватт-час. Такая же цена наблюдается в Латвии и Литве, а в Финляндии цена очень дешевая - в среднем 25 евро в течение дня.
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