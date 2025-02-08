Новости Эстонии
08.02.2025, 17:30

Как прошло отключение от энергосистемы? Глава Elering: действия россиян не были особенно быстрыми во время десинхронизации

 (37)

Отключение от российской энергосистемы прошло гладко, и теперь остается лишь ждать завтрашнего подключения к энергосистеме континентальной Европы. Сегодня премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ) также обсудил с еврокомиссаром по энергетике возможности строительства новой критически важной инфраструктуры.

„На данный момент можно сказать, что все идет по плану, и, надеюсь, потребитель не заметит этого, кроме как в новостях. Планирование было очень масштабным, оно длилось годами“, - сказал премьер-министр Михал, добавив, что будет держать кулаки, чтобы завтрашняя синхронизация с континентальной Европой также прошла успешно.

По словам Михала, в настоящее время фактором риска, который может повлиять на электрическое соединение, является погода. „Если надвигается шторм, мокрый снег на линиях, то это может вызвать проблемы“, - говорит он. „Очевидно, что если бы мы подверглись какой-либо атаке, то ситуация была бы совсем другой“.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии (37)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии