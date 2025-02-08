08.02.2025, 17:30
Как прошло отключение от энергосистемы? Глава Elering: действия россиян не были особенно быстрыми во время десинхронизации(37)
Отключение от российской энергосистемы прошло гладко, и теперь остается лишь ждать завтрашнего подключения к энергосистеме континентальной Европы. Сегодня премьер-министр Кристьян Михал (Партия реформ) также обсудил с еврокомиссаром по энергетике возможности строительства новой критически важной инфраструктуры.
„На данный момент можно сказать, что все идет по плану, и, надеюсь, потребитель не заметит этого, кроме как в новостях. Планирование было очень масштабным, оно длилось годами“, - сказал премьер-министр Михал, добавив, что будет держать кулаки, чтобы завтрашняя синхронизация с континентальной Европой также прошла успешно.
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