Дела наследственные: долги, завещания, налоги и обманы. Как разобраться?
Рано или поздно каждому приходится решать вопросы, связанные с наследством. Иногда оно представляет собой нечто настолько ценное и желанное, что потомки усопшего готовы вцепиться друг другу в волосы. Иногда – наоборот, это нечто символическое, стоимости невеликой, но памятное. А бывает и так, что принять проблемное наследство желающих не находится вовсе. Как принять наследство, как делить имущество, как поступать в сложной ситуации – отвечает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex в издании МК Эстония.
Что делать, если один из наследников не подписывает документы?
„У отца были средства на банковском счету. Пришли бумаги из банка, которые нужно подписать, чтобы получить деньги. Я и старший брат подписали, а третий брат не идет на контакт, соответственно подписи нет. Что делать? Как получить доступ к счету, если человек не ставит свою подпись?“ Валентин
Очевидно, речь идёт о разделе наследства. Если не удаётся это сделать внесудебно, то можно обратиться в суд с иском о разделе наследственного имущества.
Продажа квартиры несовершеннолетним наследником
„Мы унаследовали квартиру вдвоем с двоюродным братом, который несовершеннолетний (17 лет). Квартира находится в маленьком эстонском городке, никто в ней жить не планирует, поэтому она выставлена на продажу, и уже есть покупатели. Как получить разрешение на участие несовершеннолетнего в сделке?“ Екатерина
Самостоятельно заключать договор продажи по эстонскому праву человек может только с 18 лет. А до этого его представляют или родители, или опекун. В некоторых случаях они должны получить в суде разрешение на заключение сделки от имени несовершеннолетнего, для этого адвокат должен подать в суд заявление.
Налог при продаже наследственной квартиры
„Мы с мужем получили квартиру в наследство и хотим ее продать. Правда ли, что нужно будет заплатить 20% налога? Слышали, что если оформить эту квартиру как постоянное место жительства, то налог платить не придется. Это так? Как долго эта квартира должна быть постоянным местом жительства?“ Анна
В течение двух лет можно продать одну квартиру без уплаты подоходного налога, если продавец в ней жил. Закон не определяет, сколько нужно прожить для этого в этой квартире. Важно, чтобы это проживание было реальным, а не притворным. Поэтому только регистрации не будет достаточно для освобождения от подоходного налога. Также важно иметь доказательства, чтобы предъявить их, если вдруг начнётся налоговая проверка.
Поиск родственников для вступления в наследство
„Умер муж, завещания нет. У него есть родная сестра в России, но адреса не знаю, они лет 20 не общались. Нотариус сказал, что у нее есть право на наследство, а искать родственников мне нужно самостоятельно. Так ли это? Что мне делать? Что будет, если я ее не найду?“ Лариса
Для поиска можно обратиться к адвокату в том месте, где может жить наследник. Если наследник не будет найден, то последствия зависят от состава наследства. Нотариус, зная состав наследства, сможет ответить на этот вопрос более точно. В любом случае, долю отсутствующего и не найденного наследника другие наследники законным способом получить не могут.
Долг по алиментам после смерти должника
„Ребенку не выплачивали алименты вопреки решению суда. Сейчас отец ребенка умер. Может ли ребенок (или его представитель) через суд потребовать долг по алиментам с его наследников?“ Алена
Алименты можно взыскать задним числом только за один год, считая с момента обращения в суд. Если в отношении умершего уже было решение суда, которое тот не исполнял, долг перешёл наследникам. Нужно ли обращаться в суд – зависит от обстоятельств, которые тут не указаны.
Переоформление наследства без личного присутствия
„Брат и сестра унаследовали дачу от родителей в Эстонии. Брат – гражданин и постоянный житель России, сестра – гражданка Эстонии. Возможно ли переоформить все наследство на сестру так, чтобы брату не приходилось ездить в Эстонию? Как это сделать?“ Антонина
Лучше всего на эту тему посоветоваться с тем нотариусом, который будет это оформлять. Возможные варианты: нотариальная доверенность, дистанционное участие в сделке, оформление заявлений у российского нотариуса по образцу, предложенному эстонским нотариусом.
Защита супруга в случае наследования детьми от первого брака
„Мы с моим мужчиной планируем пожениться и жить в его квартире. У него есть дети от предыдущего брака. Боюсь остаться без жилья, если с ним что-то случится, а дети потребуют наследство. Завещание, как мне сказали, можно оспорить. Как защитить мое положение?“ Вера
Можно вписать в Крепостную книгу право пожизненного проживания в квартире. Для этого нужно обратиться к нотариусу.
Дарение квартиры через доверенность
„Жительница Самары унаследовала квартиру в Эстонии от бабушки. Чтобы уладить вопросы наследства, сделали доверенность на двоюродную сестру, живущую в Таллинне. Теперь, поскольку оплачивать расходы на квартиру из России невозможно, хотят подарить эту недвижимость двоюродной сестре. Может ли она на основании доверенности оформить дарственную на саму себя? Может ли она продать или передарить полученную в дар квартиру? И что будет, если дарители решат отозвать дарственную уже после продажи?“ Виталий
Для дарения от имени другого лица самой себе двоюродной сестре понадобится отдельно дающая такое право доверенность. После дарения новый собственник может делать со своей новой квартирой что угодно, в т. ч. продать или передарить. Если договор дарения отменят после продажи, то нужно будет возместить рыночную стоимость дара.
Наследование имущества мужа после смерти жены
„Супруги прожили в браке более 50 лет, детей не было. Жена умерла. Нотариус сказал, что муж унаследует только 25% имущества супруги (50% квартиры и так принадлежит ему), а остальные 25% должны быть поделены между сестрой жены и ее детьми. Соответствует ли это закону Эстонии? Какое именно имущество покойной подпадает под понятие 25% и как его оценивают?“ Рустам
Если не было завещания, то наследуют родственники и супруг. Наследники первой очереди – дети и их потомки. Если их нет, то наследуют наследники второй очереди – родители и их потомки. Если и их нет, а также нет супруга, то наследуют наследники третьей очереди – родители родителей и их потомки. Если и их нет, то наследует государство или местное самоуправление. Если есть супруг(а), то наследники третьей очереди не наследуют.
Супруг не является родственником и наследует вместе с родственниками в следующих долях: вместе с наследниками первой очереди долю, которая была бы у ребёнка наследодателя, но не менее 25%. Вместе с наследниками второй очереди – не менее половины наследства. Получается, что описанная читателем ситуация соответствует закону.
Какое именно имущество попадает в 25%, решат наследники, по их желанию можно заказать оценку у специалиста, которого они все одобрят. А если они не смогут договориться, то можно обратиться в суд для раздела имущества.
В суде можно или просить продать всё с аукциона и поделить деньги согласно долям, или оставить что-то одному, возложив на него обязанность выплатить денежное возмещение другим, при этом суд тоже может назначить оценку.
Вступление в наследство и продажа квартиры для гражданки России
„Отец завещал квартиру двум дочерям в равных долях. Одна из дочерей – гражданка России и живет там. Как ей вступить в наследство? Если решат продать квартиру, как она сможет забрать в Россию свою долю от продажи?“ Виктория
Про оформление было сказано. Забрать всю долю можно и наличными.
Что делать с долей в квартире, если родственник не может ее выкупить?
„Я – гражданка Эстонии, в марте вступила в наследство в России, унаследовав половину квартиры. Вторая половина принадлежит дальней родственнице, гражданке России. Мы договорились, что она выкупит мою долю, но потом она сообщила, что финансово это сейчас невозможно и, скорее всего, не будет возможно никогда, и вообще она планирует в этой квартире жить, поэтому о продаже речь не идет. Оплачивать содержание моей части этой квартиры у меня нет возможности, а если родственница будет платить по счетам, рано или поздно моя доля просто уйдет ей же в уплату моего долга по коммуналке. Какие у меня есть варианты?“ Нина
Если вопрос касается недвижимости в России, то нужно обратиться к российскому адвокату.
Наследование средств на банковском счету
„Престарелая мать тяжело больна, прогнозы врачей неутешительны. Она попросила сына взять ее банковскую карточку, чтобы он за нее платил по счетам, покупал ей лекарства и продукты. Из выписки в банкомате сын узнал, что у матери на счету накопилась крупная сумма. Чтобы унаследовать эти деньги в случае смерти матери, какие налоги или пошлины придется заплатить? Имеется также брат, который живет за границей. Как выглядит процедура унаследования банковского счета двумя наследниками, какие документы нужно будет оформлять, нужно ли личное присутствие брата?“ Елена
В Эстонии платить налог с полученных по наследству денег не нужно. Для оформления наследства нужно обратиться к нотариусу, и он скажет, что нужно, и всё оформит. После этого с полученными от нотариуса документами нужно будет обратиться в банк.
К нотариусу нужно будет явиться минимум два раза, иногда – и больше. Сперва для начала наследственного дела и в конце для получения свидетельства о наследовании. Если брат присутствовать не сможет, то он может выдать доверенность своему представителю.
Можно ли не наследовать долги?
„Сын украл документы смертельно больного отца и оформил быстрые кредиты на его имя. Отец умер, сын не выплачивает кредиты. Накопились большие долги, инкассо-фирма угрожает судом. После отца осталась только квартира, в которой живут вдова и младшая несовершеннолетняя дочь. Как выходить из ситуации, возможно ли не унаследовать долги?“ Клара
У этой проблемы может быть несколько решений, и самое подходящее следует выбрать на индивидуальной консультации.
1) Если цель – сохранить полученную по наследству квартиру и при этом избавиться от появившихся сомнительным способом кредитов, то можно взвесить, стоит ли оспаривать обязанности по кредитам, не отказываясь от наследования. Согласно мнению Госсуда, в некоторых случаях банк должен сам принять на себя расходы в связи с мошенническими кредитами. Поэтому нужно сначала проверить, подпадает ли этот случай под соответствующие критерии.
2) А если цель – избавиться от всех проблем разом, то можно отказаться от наследования. В таком случае наследники не получат ни квартиры, ни долгов. Это можно сделать в течение трех месяцев с того момента, как наследник узнал о своем праве наследования. Этот срок может быть продлён нотариусом, если наследник пропустил его по уважительной причине и другие наследники не возражают. В случае спора вопрос решает суд.
3) Если же на данном этапе не ясно, превышают ли полученные по наследству обязанности стоимость полученной по наследству квартиры, то можно взвесить проведение инвентаризации. Это можно сделать тоже только в течение 3 месяцев с момента, когда наследник узнал, что наследства недостаточно для покрытия долгов наследодателя. После инвентаризации наследники могут исполнять обязанности наследодателя только в размере наследства и, при соблюдении всех правил, не обязаны платить за счёт своих личных средств.
4) Если выяснится, что наследства недостаточно для покрытия долгов наследодателя, то можно в течение 3 месяцев подать заявление о банкротстве наследства. Решить, нужно ли это делать, лучше на индивидуальной консультации. Подача заявления нужна в некоторых случаях, чтобы не отвечать за долги умершего своим собственным имуществом.
Если у наследника нет возможности оплачивать услуги адвоката, то в канцелярии суда можно заполнить бланк для получения адвоката для консультации за счёт государства.
Можно ли оспорить вступление в наследство на основании теста ДНК?
„У нас один знакомый женился „по залету“. Родственники считают, что ребенок не от покойного, и не хотят делиться с ним наследством. Можно ли оспорить вступление в наследство на основании теста ДНК, подтверждающего, что покойный и наследник не являются родными по крови?“ Г.В.
Закон ограничивает возможность оспаривать отцовство, но я видел, как один судья понимал эти ограничения иначе и всё равно рассматривал такое требование, в то время, как другой судья в похожем деле примерно в то же время всё-таки руководствовался этими ограничениями. Поэтому, если сумма спора большая или если очень интересно попытаться, то я бы не исключал такую возможность. К такому предприятию стоит относиться как к пробе с маловероятным результатом (похоже на казино или лотерею) или как к развлечению, на которое выделены деньги. Я бы не советовал предпринимать такие попытки за счёт денег на еду или жильё.
Заставили подписать завещание обманом
„У нотариуса стало известно, что мой отец завещал квартиру племяннику. Я, хотя и проживала в этой квартире вместе с отцом и ухаживала за ним много лет, про завещание ничего не знала. И что же, теперь я ничего не могу получить и должна выкатываться из дома? Наверняка отца заставили подписать завещание обманом! Что делать?“ Екатерина
Самое правильное – посоветоваться с адвокатом, который занимается подобными делами. Адвокат поможет оценить, нужно ли смириться или стоит начать спор. Если нет возможности оплачивать услуги адвоката самостоятельно, то в канцелярии суда можно заполнить бланк для получения адвоката для консультации за счёт государства.
Собственник умер, а есть ли наследники – неизвестно
„В квартирном товариществе скончалась пожилая собственница квартиры. По слухам, где-то в России у нее была родня, но никто не знает, кто эти люди и как их зовут. Коммунальные счета продолжают поступать. Что в этом свете может предпринять товарищество?“ Антонина
Во-первых, можно обратиться к нотариусу для выяснения наследников. Если у умершего нет наследников, то наследует или государство, или местное самоуправление.
Если наследники известны, но с ними нет связи, то можно обратиться в суд для принятия мер по сохранению наследства, такими мерами может быть, например, назначение хранителя наследства, который будет сдавать квартиру внаём, оплачивать счета и совершать другие действия, необходимые для исполнения обязанностей наследодателя и наследников в течение времени, пока наследники не вступят в свои права.
Можно ли принять лишь часть наследства?
„У жителя Эстонии – квартира в Нарве и комната в коммуналке в Ленинградской области. Продать комнату без согласия соседей невозможно, а их устраивает, что она стоит пустой и закрытой, поэтому согласия на продажу они не дают. Могут ли дети собственника в случае его смерти унаследовать только эстонскую квартиру и отказаться от наследства в РФ?“ Игорь
Собственник может уже при жизни отказаться от какой-либо принадлежащей ему вещи или какого-либо права. Если речь идёт о недвижимости, то применяется право той страны, где находится недвижимость. Поэтому нужно обратиться к адвокату в том месте, где находится эта коммунальная квартира, и в сотрудничестве с ним выбрать подходящее решение. Это может сделать или нынешний собственник, или, после его смерти, наследники.
А вот выбрать состав наследства невозможно. По наследству переходят все права и все обязанности умершего. Исключение составляют только связанные с личностью умершего права и обязанности.
Например, наследодатель был музыкатном и должен был сыграть на свадьбе, но умер. А его наследники не играют на музыкальных инструментах. Тогда они не обязаны исполнять эту обязанность.
Важно!
„Данные ответы не стоит рассматривать как руководство к действию в конкретной ситуации, а только как общее обучение или информацию для расширения кругозора. Ответы даю, исходя из права, действующего в Эстонии в январе 2025 года, и не буду их обновлять. Поэтому, читая их в другое время, следует убедиться, что они не устарели. Для решения конкретной ситуации нужно всегда индивидуально обращаться к адвокату, чтобы он учёл уникальные обстоятельства каждого случая. В данных ответах я их во внимание не принимал, так как о них неизвестно“, – предупреждает присяжный адвокат Евгений Твердохлебов из Advokaadibüroo Vindex.