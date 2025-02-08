Дела наследственные: долги, завещания, налоги и обманы. Как разобраться?

„Умер муж, завещания нет. У него есть родная сестра в России, но адреса не знаю, они лет 20 не общались. Нотариус сказал, что у нее есть право на наследство, а искать родственников мне нужно самостоятельно. Так ли это? Что мне делать? Что будет, если я ее не найду?“ Лариса

В течение двух лет можно продать одну квартиру без уплаты подоходного налога, если продавец в ней жил. Закон не определяет, сколько нужно прожить для этого в этой квартире. Важно, чтобы это проживание было реальным, а не притворным. Поэтому только регистрации не будет достаточно для освобождения от подоходного налога. Также важно иметь доказательства, чтобы предъявить их, если вдруг начнётся налоговая проверка.

„Мы с мужем получили квартиру в наследство и хотим ее продать. Правда ли, что нужно будет заплатить 20% налога? Слышали, что если оформить эту квартиру как постоянное место жительства, то налог платить не придется. Это так? Как долго эта квартира должна быть постоянным местом жительства?“ Анна

Самостоятельно заключать договор продажи по эстонскому праву человек может только с 18 лет. А до этого его представляют или родители, или опекун. В некоторых случаях они должны получить в суде разрешение на заключение сделки от имени несовершеннолетнего, для этого адвокат должен подать в суд заявление.

„Мы унаследовали квартиру вдвоем с двоюродным братом, который несовершеннолетний (17 лет). Квартира находится в маленьком эстонском городке, никто в ней жить не планирует, поэтому она выставлена на продажу, и уже есть покупатели. Как получить разрешение на участие несовершеннолетнего в сделке?“ Екатерина

Очевидно, речь идёт о разделе наследства. Если не удаётся это сделать внесудебно, то можно обратиться в суд с иском о разделе наследственного имущества.

„У отца были средства на банковском счету. Пришли бумаги из банка, которые нужно подписать, чтобы получить деньги. Я и старший брат подписали, а третий брат не идет на контакт, соответственно подписи нет. Что делать? Как получить доступ к счету, если человек не ставит свою подпись?“ Валентин

Что делать, если один из наследников не подписывает документы?

„Жительница Самары унаследовала квартиру в Эстонии от бабушки. Чтобы уладить вопросы наследства, сделали доверенность на двоюродную сестру, живущую в Таллинне. Теперь, поскольку оплачивать расходы на квартиру из России невозможно, хотят подарить эту недвижимость двоюродной сестре. Может ли она на основании доверенности оформить дарственную на саму себя? Может ли она продать или передарить полученную в дар квартиру? И что будет, если дарители решат отозвать дарственную уже после продажи?“ Виталий

Можно вписать в Крепостную книгу право пожизненного проживания в квартире. Для этого нужно обратиться к нотариусу.

„Мы с моим мужчиной планируем пожениться и жить в его квартире. У него есть дети от предыдущего брака. Боюсь остаться без жилья, если с ним что-то случится, а дети потребуют наследство. Завещание , как мне сказали, можно оспорить. Как защитить мое положение?“ Вера

Лучше всего на эту тему посоветоваться с тем нотариусом, который будет это оформлять. Возможные варианты: нотариальная доверенность, дистанционное участие в сделке, оформление заявлений у российского нотариуса по образцу, предложенному эстонским нотариусом.

„Брат и сестра унаследовали дачу от родителей в Эстонии. Брат – гражданин и постоянный житель России, сестра – гражданка Эстонии. Возможно ли переоформить все наследство на сестру так, чтобы брату не приходилось ездить в Эстонию? Как это сделать?“ Антонина

Алименты можно взыскать задним числом только за один год, считая с момента обращения в суд. Если в отношении умершего уже было решение суда, которое тот не исполнял, долг перешёл наследникам. Нужно ли обращаться в суд – зависит от обстоятельств, которые тут не указаны.

„Ребенку не выплачивали алименты вопреки решению суда. Сейчас отец ребенка умер. Может ли ребенок (или его представитель) через суд потребовать долг по алиментам с его наследников?“ Алена

Для поиска можно обратиться к адвокату в том месте, где может жить наследник. Если наследник не будет найден, то последствия зависят от состава наследства. Нотариус, зная состав наследства, сможет ответить на этот вопрос более точно. В любом случае, долю отсутствующего и не найденного наследника другие наследники законным способом получить не могут.

„Отец завещал квартиру двум дочерям в равных долях. Одна из дочерей – гражданка России и живет там. Как ей вступить в наследство? Если решат продать квартиру, как она сможет забрать в Россию свою долю от продажи?“ Виктория

В суде можно или просить продать всё с аукциона и поделить деньги согласно долям, или оставить что-то одному, возложив на него обязанность выплатить денежное возмещение другим, при этом суд тоже может назначить оценку.

Какое именно имущество попадает в 25%, решат наследники, по их желанию можно заказать оценку у специалиста, которого они все одобрят. А если они не смогут договориться, то можно обратиться в суд для раздела имущества.

Супруг не является родственником и наследует вместе с родственниками в следующих долях: вместе с наследниками первой очереди долю, которая была бы у ребёнка наследодателя, но не менее 25%. Вместе с наследниками второй очереди – не менее половины наследства. Получается, что описанная читателем ситуация соответствует закону.

Если не было завещания, то наследуют родственники и супруг. Наследники первой очереди – дети и их потомки. Если их нет, то наследуют наследники второй очереди – родители и их потомки. Если и их нет, а также нет супруга, то наследуют наследники третьей очереди – родители родителей и их потомки. Если и их нет, то наследует государство или местное самоуправление. Если есть супруг(а), то наследники третьей очереди не наследуют.

„Супруги прожили в браке более 50 лет, детей не было. Жена умерла. Нотариус сказал, что муж унаследует только 25% имущества супруги (50% квартиры и так принадлежит ему), а остальные 25% должны быть поделены между сестрой жены и ее детьми. Соответствует ли это закону Эстонии? Какое именно имущество покойной подпадает под понятие 25% и как его оценивают?“ Рустам

Для дарения от имени другого лица самой себе двоюродной сестре понадобится отдельно дающая такое право доверенность. После дарения новый собственник может делать со своей новой квартирой что угодно, в т. ч. продать или передарить. Если договор дарения отменят после продажи, то нужно будет возместить рыночную стоимость дара.

Про оформление было сказано. Забрать всю долю можно и наличными.

Что делать с долей в квартире, если родственник не может ее выкупить?

„Я – гражданка Эстонии, в марте вступила в наследство в России, унаследовав половину квартиры. Вторая половина принадлежит дальней родственнице, гражданке России. Мы договорились, что она выкупит мою долю, но потом она сообщила, что финансово это сейчас невозможно и, скорее всего, не будет возможно никогда, и вообще она планирует в этой квартире жить, поэтому о продаже речь не идет. Оплачивать содержание моей части этой квартиры у меня нет возможности, а если родственница будет платить по счетам, рано или поздно моя доля просто уйдет ей же в уплату моего долга по коммуналке. Какие у меня есть варианты?“ Нина

Если вопрос касается недвижимости в России, то нужно обратиться к российскому адвокату.

Наследование средств на банковском счету

„Престарелая мать тяжело больна, прогнозы врачей неутешительны. Она попросила сына взять ее банковскую карточку, чтобы он за нее платил по счетам, покупал ей лекарства и продукты. Из выписки в банкомате сын узнал, что у матери на счету накопилась крупная сумма. Чтобы унаследовать эти деньги в случае смерти матери, какие налоги или пошлины придется заплатить? Имеется также брат, который живет за границей. Как выглядит процедура унаследования банковского счета двумя наследниками, какие документы нужно будет оформлять, нужно ли личное присутствие брата?“ Елена

В Эстонии платить налог с полученных по наследству денег не нужно. Для оформления наследства нужно обратиться к нотариусу, и он скажет, что нужно, и всё оформит. После этого с полученными от нотариуса документами нужно будет обратиться в банк.

К нотариусу нужно будет явиться минимум два раза, иногда – и больше. Сперва для начала наследственного дела и в конце для получения свидетельства о наследовании. Если брат присутствовать не сможет, то он может выдать доверенность своему представителю.

Можно ли не наследовать долги?