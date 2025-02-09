Неприятный бонус. Что делать, если в купленных продуктах обнаружилась живность?

Он добавляет, что фирма не берется утверждать, кто виноват в случившемся: „Мы просим клиента проверить условия хранения продукта и, если необходимо, обратиться в магазин, где был приобретен товар“.

„Мы сохраняем образцы каждой партии муки для возможной проверки. При проверке сохраненного образца данной партии мы не выявили признаков заражения насекомыми или других отклонений. Также по данной партии не поступало жалоб от других магазинов или клиентов, – подчеркивает Кукк. – Мука была произведена в августе 2024 года и сразу поступила в магазин, где находилась до октября, а затем – около трех месяцев в доме клиента. Исходя из вышеописанных причин и высокого уровня гигиены на производстве, мы можем подтвердить, что заражение насекомыми данной партии муки произошло не на производстве Tartu Mill“.

Как говорит Сандер Кукк, менеджер по качеству предприятия, заражение сухих продуктов насекомыми – частая проблема на всех этапах цепочки поставок, включая производителей, поставщиков и условия хранения у потребителей.

„Можно ли доказать факт покупки в конкретном магазине без чека? Могу ли я получить компенсацию?“ – интересуется она.

„Я-то при покупке думала, что мука свежая, качественная, и мне ее хватит на год. Можно будет не покупать хлеб. Если что – испеку себе лепешку, и достаточно. Но не тут-то было! Я даже заплакала, так было обидно, я ведь три раза ходила в Maxima , чтобы купить впрок и сэкономить. Как же так?“ – говорит расстроенная дама и сетует, что не сохранила чек о покупке.

Женщина показала пачки журналисту „МК-Эстонии“– мука Kalew, высший сорт. В присутствии журналиста она стала вскрывать и другие пакеты с мукой – противная живность была в каждом.

„Когда я обнаружила в первой пачке мучных червей, я подумала, что заражена только она. И тут же ее выбросила – так противно было! – делится женщина. – Достала другую пачку – а там тоже червяки, жуки шевелятся… Я даже глазам не поверила, очки надела. А срок годности – август 2025 года!“

Руководитель по качеству Maxima Eesti Тийна Хийс заверяет: „Мы тщательно проанализировали жалобу. Поскольку с момента покупки прошло несколько месяцев, трудно точно определить, когда насекомые попали в муку – на этапе производства, в магазине или во время хранения дома. Хотим отметить, что на этот продукт и партию не поступило других аналогичных жалоб“.

Она отмечает, что после получения подобных жалоб в магазинах всегда проводят тщательную проверку условий хранения, поступали ли другие нарекания, проверяют остатки этой партии в магазинах/складах, запрашивают информацию у производителя и т. д.

„Если в ходе оценки ситуации выясняется или возникает подозрение, что насекомые могли попасть в продукт еще до продажи, мы обязательно вернем уплаченную сумму“, – говорит Хийс.

Хоть и жаль, придется выбросить

„Если производитель доказывает, что у него на производстве – все в порядке, этому стоит верить, – говорит пищевой технолог Наталья Бондарева. – Но где потом хранилась эта мука и как долго, какие продукты успели побывать рядом? На любом месте хранения – от производства до склада в магазине и домашней полки – может произойти перезаражение, поэтому трудно сказать, где был источник. Личинки могли перейти из других продуктов в эту вкусненькую муку, и так могли совпасть условия хранения, что они начали усиленно размножаться. Если хозяйка у себя дома раньше никогда ничего подобного не видела и произошло это только с мукой, я бы подумала, что более вероятно, что она принесла домой уже зараженную муку“.

Пищевой технолог не советует использовать такую муку, ведь живность там не только ест, но и испражняется в нее, и отсеять это все невозможно.

Жуки и их личинки могут быть носителями различных патогенов, таких как бактерии, грибы или вирусы, способные вызвать отравление или инфекционные заболевания; их экскременты могут вызвать аллергические реакции у людей с чувствительностью к таким загрязнителям.