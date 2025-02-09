Неприятный бонус. Что делать, если в купленных продуктах обнаружилась живность?(12)
Жительница Нарвы в октябре 2024 года купила в магазине муку – по скидке. „Я знала, что продукты будут в 2025-м дорожать, и решила: куплю я 10 пачек муки, чтобы потом сэкономить“, – делится она. Однако радовалась женщина недолго. „Недавно у внучки был день рождения, и я встала в 6 утра, чтобы испечь ей торт. К счастью, у меня привычка – всегда просеивать муку. И в сите я обнаружила жуков и червей!“ – делится шокирующей находкой дама. Откуда они могли взяться в упаковке, что в таком случае делать и можно ли употреблять такую муку в пищу, узнавала „МК-Эстония“.
„Когда я обнаружила в первой пачке мучных червей, я подумала, что заражена только она. И тут же ее выбросила – так противно было! – делится женщина. – Достала другую пачку – а там тоже червяки, жуки шевелятся… Я даже глазам не поверила, очки надела. А срок годности – август 2025 года!“
Женщина показала пачки журналисту „МК-Эстонии“– мука Kalew, высший сорт. В присутствии журналиста она стала вскрывать и другие пакеты с мукой – противная живность была в каждом.
„Я-то при покупке думала, что мука свежая, качественная, и мне ее хватит на год. Можно будет не покупать хлеб. Если что – испеку себе лепешку, и достаточно. Но не тут-то было! Я даже заплакала, так было обидно, я ведь три раза ходила в Maxima, чтобы купить впрок и сэкономить. Как же так?“ – говорит расстроенная дама и сетует, что не сохранила чек о покупке.
„Можно ли доказать факт покупки в конкретном магазине без чека? Могу ли я получить компенсацию?“ – интересуется она.
Где же произошло заражение?
„МК-Эстония“ обратилась к производителю данной муки Tartu Mill AS с просьбой объяснить, на каком этапе в муке могла оказаться живность.
Как говорит Сандер Кукк, менеджер по качеству предприятия, заражение сухих продуктов насекомыми – частая проблема на всех этапах цепочки поставок, включая производителей, поставщиков и условия хранения у потребителей.
„Мы сохраняем образцы каждой партии муки для возможной проверки. При проверке сохраненного образца данной партии мы не выявили признаков заражения насекомыми или других отклонений. Также по данной партии не поступало жалоб от других магазинов или клиентов, – подчеркивает Кукк. – Мука была произведена в августе 2024 года и сразу поступила в магазин, где находилась до октября, а затем – около трех месяцев в доме клиента. Исходя из вышеописанных причин и высокого уровня гигиены на производстве, мы можем подтвердить, что заражение насекомыми данной партии муки произошло не на производстве Tartu Mill“.
Он добавляет, что фирма не берется утверждать, кто виноват в случившемся: „Мы просим клиента проверить условия хранения продукта и, если необходимо, обратиться в магазин, где был приобретен товар“.
Руководитель по качеству Maxima Eesti Тийна Хийс заверяет: „Мы тщательно проанализировали жалобу. Поскольку с момента покупки прошло несколько месяцев, трудно точно определить, когда насекомые попали в муку – на этапе производства, в магазине или во время хранения дома. Хотим отметить, что на этот продукт и партию не поступило других аналогичных жалоб“.
Она отмечает, что после получения подобных жалоб в магазинах всегда проводят тщательную проверку условий хранения, поступали ли другие нарекания, проверяют остатки этой партии в магазинах/складах, запрашивают информацию у производителя и т. д.
„Если в ходе оценки ситуации выясняется или возникает подозрение, что насекомые могли попасть в продукт еще до продажи, мы обязательно вернем уплаченную сумму“, – говорит Хийс.
Хоть и жаль, придется выбросить
„Если производитель доказывает, что у него на производстве – все в порядке, этому стоит верить, – говорит пищевой технолог Наталья Бондарева. – Но где потом хранилась эта мука и как долго, какие продукты успели побывать рядом? На любом месте хранения – от производства до склада в магазине и домашней полки – может произойти перезаражение, поэтому трудно сказать, где был источник. Личинки могли перейти из других продуктов в эту вкусненькую муку, и так могли совпасть условия хранения, что они начали усиленно размножаться. Если хозяйка у себя дома раньше никогда ничего подобного не видела и произошло это только с мукой, я бы подумала, что более вероятно, что она принесла домой уже зараженную муку“.
Пищевой технолог не советует использовать такую муку, ведь живность там не только ест, но и испражняется в нее, и отсеять это все невозможно.
Жуки и их личинки могут быть носителями различных патогенов, таких как бактерии, грибы или вирусы, способные вызвать отравление или инфекционные заболевания; их экскременты могут вызвать аллергические реакции у людей с чувствительностью к таким загрязнителям.
„Конечно, можно и прокаливать-прожаривать муку, но зачем? Деньги деньгами, но экономия – не повод глотать всякую дрянь, – отмечает она. – Также я не советую покупать муку, крупы и тому подобное десятками килограммов. На месте этой покупательницы я бы обратилась в Департамент сельского хозяйства и продовольствия с жалобой. Как правило, проверки специалистов по пищевой гигиене – это встряски для продуктовых магазинов и идут только на пользу покупателям“.
Специалист добавляет: „Вообще живность в продуктах питания – это нормально, хотя нам это может и не нравиться. Жучки и гусенички едят то же, что и мы, поэтому нет ничего ненормального в том, чтобы найти гусеницу в капусте (этого будет больше ближе к весне). Многие удивляются, обнаружив в овощах или в зелени, или в орехах улитку, ящерицу, жука или паука, но они живут в растениях, питаются ими! И если они успешно доехали до нас, значит, и продукт более-менее адекватен“.
По словам Натальи Бондаревой, живность может оказаться даже в герметично запаянном пакете с крупой или специями, и никто, даже самые аккуратные чистюли, не застрахован от того, чтобы принести к себе на кухню, например, пищевую моль.
Поэтому, обнаружив дома зараженный продукт, проверить следует все крупы и прочие сухие продукты, и произвести тщательную уборку в местах хранения.
Комментирует Сильвия Лайв-Мумма, главный специалист отдела продуктов питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия
– Загрязнение продуктов, таких как мука, насекомыми и личинками, может происходить на различных этапах пищевой цепочки: на этапе производства, хранения, упаковки, транспортировки, в магазине или даже дома. Если зараженный продукт поступает в магазин или на склад, насекомые могут быстро распространиться на другие товары. Также долго хранящиеся дома сухие продукты могут стать источником распространения насекомых.
Поскольку загрязнение может происходить на разных этапах, трудно точно определить, кто несет ответственность – производитель или продавец. Оба участника цепочки несут ответственность за безопасность продуктов на своем этапе. Согласно законодательству, поставщик должен гарантировать, что его продукция соответствует требованиям и принять меры для предотвращения загрязнения.
Если потребитель находит насекомых в приобретенном продукте, ему следует сначала обратиться к продавцу, у которого был куплен товар. Продавец отвечает за качество продукции и обязан ответить на жалобу потребителя. На данный момент в Департамент сельского хозяйства и продовольствия не поступило аналогичных жалоб на данный продукт.
Чтобы избежать загрязнения пищи дома, рекомендуется хранить сухие продукты в герметичных стеклянных, металлических или прочных пластиковых контейнерах, предназначенных для хранения продуктов. Это поможет предотвратить распространение насекомых и продлит свежесть продуктов.
Комментирует Маргот Лийн, руководитель сектора консультаций комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора
– Покупку можно подтвердить кассовым чеком, где видно, когда и какие товары были куплены. Если чек не сохранился, покупку можно подтвердить, например, выпиской из банка, однако по банковской выписке невозможно точно подтвердить, какие товары были куплены в магазине.
В некоторых случаях, если для покупки использовали, например, карту клиента, историю покупок можно посмотреть через самообслуживание.
Вопросы, связанные с продуктами питания, регулируют различные законы, соблюдение которых контролирует Департаментом сельского хозяйства и продовольствия.
Если приобретенный продукт непригоден для использования, в первую очередь следует сообщить об этом продавцу и при необходимости уведомить Департамент сельского хозяйства и продовольствия (электронная почта: pta@pta.agri.ee).
Практика магазинов по решению потребительских проблем и требования к предоставлению доказательств различаются. В случае возникновения проблем стоит уточнить эти детали у продавца.