JOKK, или Юридически все корректно. Как получилось, что победа в суде стала проигрышем?

„У нас есть ведомство по защите прав потребителей. Но все решения TTJA для исполнения не обязательны, они – на усмотрение ответчика. У меня вопрос: какой дурак-ответчик станет тогда выполнять их? – говорит Татьяна. – Получается, что эта организация дает потребителю надежду, но надежда – пустая. Зачем тогда эта контора вообще нужна?“

„У нас есть ведомство по защите прав потребителей. Но все решения TTJA для исполнения не обязательны, они – на усмотрение ответчика. У меня вопрос: какой дурак-ответчик станет тогда выполнять их?“

„Да, суд мы выиграли. Но никаких денег я не получила и никогда уже не получу, – вздыхает Татьяна. – Это фейковая победа, ей цена – даже не ноль, а минус“.

И тогда она вместе с адвокатом обратилась в суд, который признал их правоту. Дело передали судебному исполнителю, и, казалось бы, можно было поставить на этом жирную точку. Но – нет.

Татьяна обратилась к юристу и в Департамент защиты потребителей и технического надзора (TTJA ). Разбирательство шло несколько месяцев. В итоге Комиссия по потребительским спорам постановила, что Татьяне должны вернуть 933 евро (за вычетом лечебных капсул и шампуня, которые, как утверждает Татьяна, она вернула в клинику, но клиника это отрицает). Однако вопреки заверениям, что предприятие в полной мере выполнит решение TTJA в течение положенных 30 дней, клиника Lux-Medicus предложила компромиссное решение – вернуть клиентке лишь 600 евро, ссылаясь на понесенные заведением расходы. Татьяну это не устроило.

Когда же с Татьяны стали требовать оплаты взносов по кредиту, она решила и вовсе отказаться от услуг красоты и вернуть в клинику капсулы и шампунь, у которых не вскрывала даже упаковку. Но расторгнуть договор в клинике отказались, счета же при этом приходили регулярно.

Напомним, в декабре 2022 года Татьяна пошла на обследование в клинику красоты Lux-Medicus в Нарве, после которого ее убедили, что для восстановления состояния волос ей нужен ряд процедур и лечебная косметика. Чтобы за них заплатить, Татьяна оформила в клинике кредит на сумму 1088 евро , однако потом у близкого ей человека произошла трагедия, и по личным обстоятельствам она не смогла посещать процедуры.

„Звоните в течение 10 лет, вдруг на их счетах появятся деньги, – передает Татьяна слова судебного исполнителя. – И за это сообщение я заплатила 67 евро?..“

Татьяна добавляет, что она несколько месяцев ждала, что получит свои деньги назад, пока терпение не лопнуло и она не позвонила судебному исполнителю. А та объяснила, что денег нет и не будет, потому что был неправильно подан иск в суд, чем ответчик и воспользовался.

„Звоните в течение 10 лет, вдруг на их счетах появятся деньги, – передает Татьяна слова судебного исполнителя. – И за это сообщение я заплатила 67 евро?..“

„Кордас, получив повестку в суд, резко заболел и взял месяц отсрочки, – продолжает Татьяна. – Дело было в феврале, он подал налоговую декларацию, обнулил все счета фирмы, 3 марта подал на банкротство, а получив решение о банкротстве, он провел ребрендинг и переписал фирму на подставных лиц. Была фирма Lux-Medicus Finland OÜ, стала Tchitchao Nammpoak OÜ, он даже регистрационный номер (12048851) не поменял! Суду он предоставил выписку, что сменился хозяин, и на этом все. Оказывается, у нас можно во время суда так делать, в Эстонии – такие законы. В итоге из-за того, что ответчик никаких действий не предпринимал, 19 апреля я получила постановление суда в свою пользу, и вот это „Чичао“ должно мне выплатить деньги. Суд мне сразу назначил судебного исполнителя, я оплатила и его услуги. Но взять с этого „Чичао“ было нечего, только я еще об этом не знала“.

Ошибка, по ее словам, заключалась в том, что вместе с иском не было подано прошение о заморозке всех средств данной фирмы, то есть об аресте счетов, что оставило юристам ответчика лазейку.

Татьяна грустно говорит: „Я была очень обижена тем, как со мной поступили. Я сказала – будем разбираться. Мы подали в суд. Но здесь мой юрист совершил ошибку, из-за которой я и потеряла все деньги“.

„Дела ведут по переписке! Что им написали, то и рассматривают, никто ни с кем не встречается, – сердится женщина. – И все сказки, которые Михаил Кордас (на тот момент владелец Lux-Medicus – прим. ред.) излагал в переписке с департаментом – будто бы я уже начала курс мезотерапии, будто для меня заказывали индивидуально капсулы для инъекций – никто не проверял. Слово против слова, и все“.

Она говорит, что два раза ходила в полицию, хотела написать обращение в прокуратуру, но с ней даже разговаривать не захотели – ведь уже есть решение суда.

„Я говорю: так человек же продолжает мошенничеством заниматься! Он мои деньги присвоил, потому что фирму ликвидировал! Кабинет-то работает! Какие еще доказательства нужны? – восклицает Татьяна. – Но кто этим будет заниматься? Они говорят: „У нас так все живут, это распространенная практика, у нас законы такие в Эстонии““.

Философский урок

Женщина говорит, что потеряла на этой истории две с лишним тысячи евро – на выплату кредита за услуги и товары, которыми не воспользовалась, оплату пошлин и услуг юриста.

„Когда я это все осознала, позвонила своему адвокату Илье Зуеву, и он мне сказал, что я должна отпустить ситуацию и воспринять это все как философский урок, – горько констатирует Татьяна. – Не дешевый урок. Я же надеялась, что все будет хорошо. Но когда я смотрела передачу „Инсайт“ о моей проблеме – а я обращалась во все инстанции, в газеты, на ТВ – я видела его лицо, когда журналист задала вопрос, как можно было подать исковое заявление такого характера без просьбы об аресте счетов. Зуев сказал, что не думал, что ответчик сольет фирму. Но это мы с вами можем об этом не подумать!.. А Кордас сниматься вообще не пожелал, отделался письмом“.

„Чтобы все-таки подать такой иск, мне нужна команда из таких же обокраденных, как я, чтобы разделить сумму вторичного искового заявления“.

Татьяна добавляет: „История может иметь продолжение. Для этого надо опять же подавать в суд – на рассмотрение неправомерности ликвидации фирмы, банкротства. Чтобы суд рассмотрел дело о неправомочности банкротства фирмы, ведь клиника-то работает! Но подача такого иска стоит уже не 300 евро. Там тысячи. Вот такие расценки у нас. Если мне подавать этот иск, он будет стоить намного больше, чем сама сумма искового заявления. Я не потяну эти расходы. А чтобы все-таки подать такой иск, мне нужна команда из таких же обокраденных, как я, чтобы разделить сумму вторичного искового заявления“.