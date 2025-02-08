08.02.2025, 16:29
Евгений Осиновский: Михаил Кылварт пускает пыль в глаза. В центре судебного дела Porto Franco был как раз он(28)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам мэра Таллинна Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), в деле Porto Franco речь шла о том, что в результате действий Михаила Кылварта спонсор Центристской партии получил нечестное преимущество.
„Это слишком очевидный пример того, как на протяжении десятилетий на деньги налогоплательщиков в столице выстраивалась пищевая цепочка, обеспечивающая лучшую жизнь и лучшие условия для близкого круга“, - заявил вчера Осиновский по поводу решения Госсуда, признавшего виновными Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и крупного бизнесмена Хиллара Тедера.
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