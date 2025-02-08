Евгений Осиновский: Михаил Кылварт пускает пыль в глаза. В центре судебного дела Porto Franco был как раз он

„Это слишком очевидный пример того, как на протяжении десятилетий на деньги налогоплательщиков в столице выстраивалась пищевая цепочка, обеспечивающая лучшую жизнь и лучшие условия для близкого круга“, - заявил вчера Осиновский по поводу решения Госсуда, признавшего виновными Центристскую партию, ее бывшего генерального секретаря Михаила Корба и крупного бизнесмена Хиллара Тедера.

„Переплетение партийных и общественных интересов было лейтмотивом единоличной власти Центристской партии. Это мышление, которому не место в Эстонии. Поэтому тем более важно, что Госсуд подтвердил, что такое поведение понесет за собой наказание“, - сказал социал-демократ, под чьим руководством в прошлом году в столице свергли Кылварта и Центристскую партию.