„Среди моржей нет хмурых людей!“ Чемпионка мира по зимнему плаванию – о здоровье, мотивации и вере в себя
Есть люди, которые ныряют в прорубь не только на Крещение. Мария Каленчиц увлеклась моржеванием случайно, но оно быстро превратилось в страсть, которая привела к спортивной победе, пишет „МК-Эстония“. Поддержка единомышленников в клубе и искреннее удовольствие от купания в ледяной воде – лишь часть истории о том, как зимнее плавание способно изменить и физическое состояние, и мировосприятие. Мария Каленчиц рассказала о своем опыте и дала советы тем, кто готов зарядиться энергией холода.
– С чего началась ваша любовь к ледяным купаниям?
– В детстве я занималась спортивным плаванием – без особых надежд, так что бросила это занятие лет в пятнадцать. После этого занималась йогой, тайчи… А потом мой одноклассник пригласил на зимнее купание. Тогда я просто из интереса пришла посмотреть, как ребята открывали сезон в начале ноября. Погода была отличная, я взяла с собой купальник и искупалась. Недолго, но первый раз состоялся.
В этом году – мой четвертый сезон моржевания. Теперь мне несложно заходить в воду в любое время года.
– Какие были первые ощущения?
– Замечательные! Сразу почувствовала, что это – мое. Легко зашла в воду и так же легко вышла. Думаю, в этом и кроется разгадка: зимнее плавание не всем подходит. Если человек чувствует страх и сильный стресс, ему, возможно, и не стоит продолжать. Но попробовать можно – тогда станет понятно, хочется ли еще.
Многие говорят, что моржевание вызывает зависимость: чем больше купаешься, тем сильнее хочется. У нас так и есть – ждем открытия сезона с нетерпением, ждем выходных, чтобы снова окунуться – в любую погоду. И с каждым годом сезон начинается все раньше. Три года назад мы начинали в ноябре, а теперь уже в начале октября.
Клуб „моржей“
– После первого ледяного погружения вы решили присоединиться к группе?
– Да, я регулярно стала ходить купаться с любителями зимнего плавания из „Клуба моржей озера Харку“. Они невероятно мотивируют! Энергичные, веселые, и общение с ними само по себе заряжает не меньше, чем холодная вода. Мы пьем чай после купания, делимся новостями. Люди – очень разные, но все интересные.
– И всегда купаетесь в озере?
– Не только. Расширили географию наших купаний. Конечно, озеро Харку – наш „дом“, ведь этой традиции, как и нашему клубу моржей, уже 40 лет! Но иногда организуем и выездные купания. Летом ходим в походы, плаваем в лесных озерах.
Я купаюсь примерно раз в неделю. Если есть возможность и время, могу выйти на воду еще раз.
– Как часто моржи купаются зимой?
– Некоторые – каждый день, особенно те, кто живет рядом с морем. Я купаюсь примерно раз в неделю. Если есть возможность и время, могу выйти на воду еще раз. В прошлом году, например, я ездила в Нымме, где есть открытый бассейн.
– Кто чаще занимается зимним плаванием – мужчины или женщины?
– В нашем клубе больше мужчин, но вообще все зависит от мотивации. В клубе всегда найдутся люди, которые вдохновляют. Когда рядом видишь людей старше себя, демонстрирующих прекрасную физическую форму, это – мощный стимул.
Из проруби на пьедестал
– В прошлом году вы стали чемпионкой мира по зимнему плаванию на международном чемпионате, который проходил в Таллинне. Это первое участие в состязаниях такого уровня?
– До этого я участвовала в серии национальных соревнований по зимнему плаванию. Чемпионат мира по зимнему плаванию – исключительный опыт.
В целом в состязании участвовали очень сильные пловцы – среди них было много профессионалов, которые посвятили плаванию всю жизнь. В моей возрастной категории – 60–64 – было более двадцати участников из разных стран. А сам процесс оказался невероятно увлекательным!
Вообще, в плавании есть примеры поистине мотивирующие: одна женщина в возрасте 99 лет прыгала с тумбы, делала поворот-сальто и проплывала дистанцию! Правда, это было не зимнее плавание, а обычное.
– В чем особенность зимних соревнований?
– В отличие от обычного плавания, здесь нет прыжка с тумбочки – стартуют прямо из воды. Нельзя утепляться, как при обычном моржевании – никаких носков или перчаток, только шапочка, очки и купальный костюм, оставляющий открытыми плечи и ноги ниже колена.
Важно разогреться перед заходом в воду, особенно зимой. На всех соревнованиях проводят разминку.
Сильные спортсмены есть в каждой стране, но я считаю, что наши, эстонские, – особенно хороши. Чемпионат мира в Таллинне объединил участников со всего света – более 1400 спортсменов со всех континентов.
– Как вы готовились к чемпионату?
– Я вспомнила старые навыки и тренировалась в бассейне – отрабатывала технику. К соревнованиям готовилась с конца октября, когда началась серия этапов национального и международного уровня. Сильные спортсмены есть в каждой стране, но я считаю, что наши, эстонские, – особенно хороши. Чемпионат мира в Таллинне объединил участников со всего света – более 1400 спортсменов со всех континентов. Это было потрясающе!
– Какие эмоции испытали на заплыве?
– На соревнованиях я плыла дистанцию в 25 метров вольным стилем. Лицо нужно держать в ледяной воде, и это было испытанием. Сначала было страшно: вдруг не смогу, вдруг судороги? Но тренировки помогли. На старте ты не думаешь о холоде или движениях – все происходит автоматически.
К сожалению, в этом году организаторы взяли перерыв, и зимних соревнований в Эстонии не будет. Но в 2026 году очередной чемпионат мира пройдет в Финляндии, и, если всё сложится, я с удовольствием поеду.
Вместе со мной плыли люди не из моей возрастной группы, а те, чье время было близко к моему – чтобы создать равные условия. Это мотивировало. В моем заплыве я была не первая, но в общем зачете в моей возрастной группе у меня оказалось лучшее время.
К сожалению, в этом году организаторы взяли перерыв, и зимних соревнований в Эстонии не будет. Но в 2026 году очередной чемпионат мира пройдет в Финляндии, и, если всё сложится, я с удовольствием поеду.
Пока я готовлюсь к соревнованиям по плаванию в категории „Мастерс“ – для любителей и профессиональных пловцов старше 25 лет, а также к состязанию по плаванию в ластах, которое состоится в апреле.
– Вы участвовали в заплывах на более длинные дистанции?
– Прошлым летом я проплыла 500 метров на открытой воде. Это была самая короткая дистанция в рамках соревнований „Sportland Tallinn Open Water“, но я поняла, что это не для меня – моя техника „заточена“ больше на короткие дистанции, мне так комфортнее. На длинной дистанции участников отвозят на катере к старту, выбрасывают в море, и ты видишь только финишную арку на берегу. И плывешь к ней. Конечно, есть поддержка – катер всегда рядом. Более длинные дистанции требуют особой физической выносливости, некоторые люди могут плыть часами, не уставая. Уже переплыли все, что можно – Ла-Манш, Босфор, Гибралтар, Берингов пролив…
– „Клуб моржей Харку“ участвовал на чемпионате в эстафете…
– Даже в двух! Первая эстафета – заплыв брассом, нужно было проплыть четыре раза по 25 метров, все четверо пловцов в команде были из нашего клуба. Кроме того, мы участвовали в установлении мирового рекорда – когда более 800 человек плыли 25 метров в ледяной воде, стартуя по очереди. Это было грандиозно!
Вода – любимая стихия
– Помимо моржевания вы еще занимаетесь обычным плаванием и осваиваете плавание в ластах?
– Да, а началось все с зимних купаний! Ребята, которые участвовали в соревнованиях по плаванию, предложили мне попробовать. Так что, я снова вернулась к этому виду спорта.
У меня был большой перерыв в плавании – более 40 лет. Хотя я все же старалась периодически ходить в бассейн: раз в неделю или даже раз в месяц.
Плаванием в ластах занимаюсь с тренером Маргаритой Бережевской – пятикратной чемпионкой мира по плаванию в ластах. Она прекрасный наставник.
У меня был большой перерыв в плавании – более 40 лет. Хотя я все же старалась периодически ходить в бассейн: раз в неделю или даже раз в месяц. Бывали периоды, когда бассейн был просто недоступен из-за разъездов.
– Прыгать с тумбы вперед головой – страшно?
– В первый раз было интересно, смогу ли я. Смогла – и теперь прыгаю с удовольствием! Если кто-то в возрасте сомневается, стоит ли начинать, я думаю, что обязательно стоит.
– Для этого нужна спортивная подготовка?
– Для прыжков – думаю, нет. Желательно сначала привыкнуть к плаванию, почувствовать себя комфортно в воде, а потом уже переходить к прыжкам. Если планируются соревнования, тогда стоит задуматься о технике прыжков.
Но в моей возрастной категории прыжки уже необязательны.
– Собираетесь участвовать в международных соревнованиях по плаванию в ластах?
– Если будет возможность, поеду с удовольствием. Главное, чтобы все сошлось – здоровье, физическая форма и обстоятельства. Сейчас я тренируюсь 3–5 раз в неделю. Занятия длятся около часа, за это время проплываю два километра.
– Без остановок?
– Иногда делаю небольшие паузы, чтобы восстановить дыхание. Использую разные приспособления: лопатки для рук, ласты, чтобы снизить нагрузку на плечи. Плечи часто страдают у пловцов при интенсивных тренировках. У меня тоже была такая проблема, поэтому я и выбрала плавание в ластах. Но, в целом, для суставов и позвоночника плавание – идеальный вид спорта.
Побочные эффекты
– Вы чудесно выглядите! Как удается сохранять и форму, и молодость – это все благодаря зимнему плаванию?
– Спасибо! Думаю, да. Контраст температур улучшает циркуляцию крови, что полезно для кожи. Даже после купания в море я не иду сразу под горячий душ, чтобы целебное действие соленой воды продлилось как можно дольше.
Правда, пришлось смириться с мелкими морщинками, возникающими от очков для плавания – они очень плотно прилегают и травмируют нежную кожу вокруг глаз. У спортсменов высокого уровня бывают даже очки без защитных резинок, так называемые „стекляшки“, которые так сильно вдавливаются и сидят так плотно, что даже при прыжке в воду никогда не слетят.
Заметно меньше стало простудных заболеваний. Когда-то были проблемы со спиной, начала плавать – боли прошли. Появилось больше энергии, хочется успеть много всего сделать.
– Когда начали заниматься моржеванием, почувствовали какие-либо изменения в самочувствии?
– И плавание, и моржевание очень влияют и на здоровье, и на настроение. Заметно меньше стало простудных заболеваний. Когда-то были проблемы со спиной, начала плавать – боли прошли. Появилось больше энергии, хочется успеть много всего сделать, увидеть, легче воспринимаю какие-то жизненные сложности – больше интереса к жизни и больше веры в себя. Раньше я уставала к концу дня, а теперь могу сделать массу дел за день и чувствую себя бодро.
По моим ощущениям – моржевание помогает сохранять ясность ума, дает заряд… счастья. Среди моржей нет хмурых людей! Все улыбаются.
– Практикуете контрастные процедуры?
– На соревнованиях по зимнему плаванию всегда есть баня или сауна. Спортсмены идут в баню, особенно если у них несколько заплывов, и нужно быть в тепле. После этого обязательно тепло одеваются – голову, ноги и руки держат в тепле.
Но мне горячая баня перед моржеванием не подходит. Тело должно иметь нормальную температуру, тогда легче заходить в воду. Иначе это шок – из 100-градусной бани – в воду с температурой около нуля.
– Перед тем как начать моржевать, вы консультировались с врачом?
– Я регулярно сдаю анализы, контролирую давление. Тем, у кого высокое давление, врачи моржевание не рекомендуют.
– Если новичок приходит в клуб, за ним присматривают?
– Да, мы всегда купаемся все вместе. Не позволяем просто так прийти и начать самостоятельно. Наше место – у гребной базы на озере Харку – очень удобное, и мы купаемся в определенное время. Новичков обязательно держим в поле зрения. Более того, всегда нужно купаться хотя бы с одним человеком рядом.
– Бывали случаи, когда кому-то становилось плохо?
– К счастью, нет. Хотя бывает, что люди задерживаются в воде слишком долго, и мы начинаем беспокоиться, как они там. Кстати, моржам вообще не рекомендуется прыгать в воду, особенно – головой вперед, лучше спускаться аккуратно по лесенке.
На прошлом чемпионате мира по зимнему плаванию был установлен ледяной куб – не просто с холодной водой, а еще и с кусочками льда. Победительницей стала женщина, которая просидела там более 30 минут. Это впечатляющий результат!
– Как долго человек может продержаться в холодной воде?
– Все индивидуально. И зависит от тренированности. Люди, которые регулярно закаляются, увеличивают продолжительность пребывания в воде постепенно.
Например, на прошлом чемпионате мира по зимнему плаванию был установлен ледяной куб – не просто с холодной водой, а еще и с кусочками льда. Победительницей стала женщина, которая просидела там более 30 минут. Это впечатляющий результат!
– Как родные относятся к вашему увлечению?
– Дома поддерживают, но сами не купаются. Хотя муж – тоже член клуба. Лед колет, полынью расчищает, полотенце подает, но моржом становиться не собирается. Дочь тоже не моржует.
Море, море
– Как удается совмещать спортивные увлечения с работой?
– Мне повезло, я работаю из дома с неполной нагрузкой. Моя работа связана с научной деятельностью, мы пополняем всемирную базу данных публикациями на тему морской науки и рыбного хозяйства. Я – специалист в области морской информации, можно сказать, „морской библиотекарь“. Изучала информационные науки в Санкт-Петербурге, затем – в магистратуре Таллиннского университета. Более двадцати лет трудилась в Эстонском Морском институте Тартуского университета.
Работа, которой занимаюсь сейчас, очень интересная, все связаны общим проектом – специалисты по морской информации, ученые в области морских наук более чем из 60 стран. У каждого – свои увлечения. Моя начальница, например, профессиональная велосипедистка.
– Получается, работа тоже связана с водой?
– Да. Более того, мой муж по профессии – судовой электромеханик, дед был капитаном дальнего плавания, а мама – океанологом. Поэтому море и вода всегда были частью моей жизни, глубокой воды я не боюсь. Только дочь не связана с морем. Может, это и к лучшему, в семье уже и так много морских специалистов (смеется).
Советы бывалого
– Что посоветуете тем, кто собирается заняться моржеванием?
– Попробовать. Главное – умеренность и регулярность. Начинайте с теплого сезона, когда вода остывает постепенно – например, с августа. Не бросайтесь в ледяную воду сразу. И купайтесь хотя бы раз в неделю, приучайте тело к понижению температуры воды.
В первый год моржевания я просто спускалась в воду по лесенке и поднималась обратно. Сейчас плаваю зимой 1–2 минуты.
Важно прислушиваться к себе и не пытаться сразу устанавливать рекорды. Можно начать с обливаний дома, а затем привыкать к прохладной воде в открытых водоемах. Если чувствуете себя комфортно, то увеличивайте время пребывания в воде.
В первый год моржевания я просто спускалась в воду по лесенке и поднималась обратно. Сейчас плаваю зимой 1–2 минуты.
– Я читала, что моржи рекомендуют закрывать голову, руки и ноги.
– Да, это очень важно. Для этого есть неопреновые перчатки и носки. Новичкам советуют обязательно их использовать. Без защиты могут возникнуть даже боли в суставах.
Еще моржи держат руки над водой, чтобы избежать переохлаждения.
– Кому нельзя купаться в холодной воде?
– Противопоказания: простуда, повышенная температура, проблемы с давлением, другие серьезные заболевания. Нужно всегда следить за своим самочувствием.
– Многие говорят, что мерзляки и боятся холода. Как с этим быть?
– Это нормально! Главное – найти единомышленников. В группе – легче! Самое трудное – раздеваться на морозе, мы переодеваемся в специальных пальто. А когда выходишь из воды, то становится тепло.