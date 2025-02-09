„Среди моржей нет хмурых людей!“ Чемпионка мира по зимнему плаванию – о здоровье, мотивации и вере в себя

– Некоторые – каждый день, особенно те, кто живет рядом с морем . Я купаюсь примерно раз в неделю. Если есть возможность и время, могу выйти на воду еще раз. В прошлом году, например, я ездила в Нымме, где есть открытый бассейн.

Я купаюсь примерно раз в неделю. Если есть возможность и время, могу выйти на воду еще раз.

– Не только. Расширили географию наших купаний. Конечно, озеро Харку – наш „дом“, ведь этой традиции, как и нашему клубу моржей, уже 40 лет! Но иногда организуем и выездные купания. Летом ходим в походы, плаваем в лесных озерах.

– Да, я регулярно стала ходить купаться с любителями зимнего плавания из „Клуба моржей озера Харку“. Они невероятно мотивируют! Энергичные, веселые, и общение с ними само по себе заряжает не меньше, чем холодная вода . Мы пьем чай после купания, делимся новостями. Люди – очень разные, но все интересные.

Многие говорят, что моржевание вызывает зависимость: чем больше купаешься, тем сильнее хочется. У нас так и есть – ждем открытия сезона с нетерпением, ждем выходных, чтобы снова окунуться – в любую погоду. И с каждым годом сезон начинается все раньше. Три года назад мы начинали в ноябре, а теперь уже в начале октября.

– Замечательные! Сразу почувствовала, что это – мое. Легко зашла в воду и так же легко вышла. Думаю, в этом и кроется разгадка: зимнее плавание не всем подходит. Если человек чувствует страх и сильный стресс, ему, возможно, и не стоит продолжать. Но попробовать можно – тогда станет понятно, хочется ли еще.

В этом году – мой четвертый сезон моржевания. Теперь мне несложно заходить в воду в любое время года.

– В детстве я занималась спортивным плаванием – без особых надежд, так что бросила это занятие лет в пятнадцать. После этого занималась йогой, тайчи… А потом мой одноклассник пригласил на зимнее купание. Тогда я просто из интереса пришла посмотреть, как ребята открывали сезон в начале ноября. Погода была отличная, я взяла с собой купальник и искупалась. Недолго, но первый раз состоялся.

– С чего началась ваша любовь к ледяным купаниям?

– Кто чаще занимается зимним плаванием – мужчины или женщины?

– В нашем клубе больше мужчин, но вообще все зависит от мотивации. В клубе всегда найдутся люди, которые вдохновляют. Когда рядом видишь людей старше себя, демонстрирующих прекрасную физическую форму, это – мощный стимул.

Из проруби на пьедестал

– В прошлом году вы стали чемпионкой мира по зимнему плаванию на международном чемпионате, который проходил в Таллинне. Это первое участие в состязаниях такого уровня?

– До этого я участвовала в серии национальных соревнований по зимнему плаванию. Чемпионат мира по зимнему плаванию – исключительный опыт.

В целом в состязании участвовали очень сильные пловцы – среди них было много профессионалов, которые посвятили плаванию всю жизнь. В моей возрастной категории – 60–64 – было более двадцати участников из разных стран. А сам процесс оказался невероятно увлекательным!

Вообще, в плавании есть примеры поистине мотивирующие: одна женщина в возрасте 99 лет прыгала с тумбы, делала поворот-сальто и проплывала дистанцию! Правда, это было не зимнее плавание, а обычное.

– В чем особенность зимних соревнований?

– В отличие от обычного плавания, здесь нет прыжка с тумбочки – стартуют прямо из воды. Нельзя утепляться, как при обычном моржевании – никаких носков или перчаток, только шапочка, очки и купальный костюм, оставляющий открытыми плечи и ноги ниже колена.

Важно разогреться перед заходом в воду, особенно зимой. На всех соревнованиях проводят разминку.

Сильные спортсмены есть в каждой стране, но я считаю, что наши, эстонские, – особенно хороши. Чемпионат мира в Таллинне объединил участников со всего света – более 1400 спортсменов со всех континентов.

– Как вы готовились к чемпионату?

– Я вспомнила старые навыки и тренировалась в бассейне – отрабатывала технику. К соревнованиям готовилась с конца октября, когда началась серия этапов национального и международного уровня. Сильные спортсмены есть в каждой стране, но я считаю, что наши, эстонские, – особенно хороши. Чемпионат мира в Таллинне объединил участников со всего света – более 1400 спортсменов со всех континентов. Это было потрясающе!

– Какие эмоции испытали на заплыве?