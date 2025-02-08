Таллинн планирует сделать улицы Старого города современным городским пространством. Что изменится?

Поскольку на улицах Старого города в основном передвигаются пешеходы, тротуар и проезжая часть на улицах Аптеэги, Кооли и Гюмнаазиуми будут построены на одном уровне. Ранее это было сделано, например, на улицах Виру, Харью и Ратаскаэву, также планируется подобное обновление улицы Уус. Отдельные велодорожки там строиться не будут. Приведение тротуара и проезжей части на один уровень позволит городу в будущем эффективнее убирать снег.

Посередине улицы Аптеэги будет построена общая полоса движения из гранитных плит шириной 2,5 метра, по обе стороны будут выложены существующие булыжники. Посередине улицы Кооли будет построена пешеходная дорожка из гранитных плит шириной 2 метра, которая соединится с улицей Айда, где реализовано подобное решение.

При реконструкции улиц будут учтены особенности Старого города и необходимость их сохранить. Все планируемые работы соответствуют условиям Департамента охраны памятников старины. Характерное для Старого города уличное пространство останется прежним.

На улицах Старого города люди в основном передвигаются пешком, однако возможность движения транспортных средств будет сохранена, чтобы обеспечить доступ к зданиям и коммерческим помещениям. Пожелания местных жителей будут также учтены.

„Горуправа строит разумно: если необходимо провести подземные строительные работы в Старом городе, то по их завершении мы сделаем улицу более удобной“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Вблизи фасадов зданий будут использованы существующие булыжники, наклон которых направит ливневую воду от зданий. Немного дальше от пешеходной дорожки будет уложен тротуарный водосток, чтобы избежать скопления воды на пешеходной зоне и улучшить отвод воды.