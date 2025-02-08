„Все свое ношу с собой“ – по Нарве несколько месяцев бродит не попавшая в Россию женщина

Уже один вид этой, буквально „навьюченной“ багажом женщины, вызывает сочувствие. Но по Нарве она перемещается таким образом уже долгое время, даже глубоким вечером и ранним утром. Появлялась в магазинах, в общественных заведениях и даже в церквях. Сосредоточенная на себе и всегда одна.

Сигналы об этой страннице поступают в редакцию с осени. Но до сих пор в ее положении ничего не изменилось. В этом журналист смогла убедиться в минувшую субботу: женщина вошла в автобус номер 3m, расположилась сама и рядом определила свой багаж. Оплачивать проезд пассажирка не спешила, и через несколько минут как минимум по этой причине водитель автобуса попросил ее покинуть салон. Женщина ответила ему гневной тирадой — не на русском и не на эстонском языках.

Пассажиры наблюдали за сценой в полной растерянности, не зная, кому из сторон сочувствовать. „Ого! Да она, оказывается не такая уж смиренная!“, „Видимо, погреться заходила“, – тихо разнеслось по автобусу. Все же дальше этой остановки женщине продвинуться не удалось: водитель стоял на своем, пригрозив полицией. Незадачливая пассажирка вышла из автобуса вместе со всей своей поклажей и застыла в задумчивой позе.

Редакция сделала запрос в Департамент социальных дел Нарвы, и получила разъяснение за подписью городского врача Нарвы Андрея Антонова, из которого следует, что это женщина-иностранка, гражданка одной из стран Евросоюза. Что она персонифицирована полицией и пребывает в Эстонии на законных основаниях. Далее сообщается, что полицией ей предлагалась услуга ночлежного дома, от которой она отказалась. О подобных лицах, поясняет городской врач, горожане могут проинформировать полицию по телефону 112.

Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно подтвердил, что полиция знает об этой женщине.