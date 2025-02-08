„Все свое ношу с собой“ – по Нарве несколько месяцев бродит не попавшая в Россию женщина(2)
В Нарве с осени горожане замечают женщину, которая всегда ходит одна с рюкзаком и пакетами. Что это за человек, в результате каких обстоятельств женщина появилась в городе и что заставляет ее вести такой нелегкий образ жизни — выясняла Gazeta.ee
Уже один вид этой, буквально „навьюченной“ багажом женщины, вызывает сочувствие. Но по Нарве она перемещается таким образом уже долгое время, даже глубоким вечером и ранним утром. Появлялась в магазинах, в общественных заведениях и даже в церквях. Сосредоточенная на себе и всегда одна.
Сигналы об этой страннице поступают в редакцию с осени. Но до сих пор в ее положении ничего не изменилось. В этом журналист смогла убедиться в минувшую субботу: женщина вошла в автобус номер 3m, расположилась сама и рядом определила свой багаж. Оплачивать проезд пассажирка не спешила, и через несколько минут как минимум по этой причине водитель автобуса попросил ее покинуть салон. Женщина ответила ему гневной тирадой — не на русском и не на эстонском языках.
Пассажиры наблюдали за сценой в полной растерянности, не зная, кому из сторон сочувствовать. „Ого! Да она, оказывается не такая уж смиренная!“, „Видимо, погреться заходила“, – тихо разнеслось по автобусу. Все же дальше этой остановки женщине продвинуться не удалось: водитель стоял на своем, пригрозив полицией. Незадачливая пассажирка вышла из автобуса вместе со всей своей поклажей и застыла в задумчивой позе.
Редакция сделала запрос в Департамент социальных дел Нарвы, и получила разъяснение за подписью городского врача Нарвы Андрея Антонова, из которого следует, что это женщина-иностранка, гражданка одной из стран Евросоюза. Что она персонифицирована полицией и пребывает в Эстонии на законных основаниях. Далее сообщается, что полицией ей предлагалась услуга ночлежного дома, от которой она отказалась. О подобных лицах, поясняет городской врач, горожане могут проинформировать полицию по телефону 112.
Руководитель группы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно подтвердил, что полиция знает об этой женщине.
„Изначально она пыталась пересечь пограничный пункт в Нарве, однако из-за отсутствия нужных для этого документов ей это не удалось. По последним данным, которые у нас есть, женщина планировала подавать документы на визу, чтобы продолжить свой путь в Россию“, – сообщает Кальмер Янно.
Патрули полиции неоднократно общались с женщиной, предлагали ей помощь, в том числе варианты для ночлега, сообщает руководитель группы участковых. Однако от такой помощи она отказывается, а других мер или инструментов, чтобы принудить человека жить в каком-либо конкретном месте, у полиции или социальных служб нет.
Но, как поясняет пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус, есть некоторые регуляции относительно приезжающих к нам погостить без визы граждан Евросоюза. „Граждане стран Евросоюза имеют право находиться в Эстонии без визы в течение 90 дней, однако в дальнейшем они должны или зарегистрировать свое место жительства, или покинуть страну“, - говорит Белоус.