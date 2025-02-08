Дочерняя компания авиаперевозчика Nordica обанкротилась

Харьюский уездный суд в пятницу объявил о банкротстве предприятия Regional Jet. Суд назначил управляющими по банкротству Regional Jet, также известной как Xfly, Кристо Тедера и Андриаса Палмитса.

Компания Regional Jet долгое время предоставляла услуги региональных авиаперевозкок европейским авиакомпаниям. Крупнейшими ее клиентами были, к примеру, известная скандинавская компания SAS и польская государственная авиакомпания LOT Polish Airlines.

Руководство Nordic Aviation Group еще в ноябре прошлого года, оценивая экономическую ситуацию, приняло решение о прекращении деятельности авиакомпании и подаче заявления о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).

Банкротство Nordica

Как ранее писал Delfi, 18 ноября 2024 года инвестор Ларс Туезен сообщил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать приватизацию компании. Поэтому, оценив экономическую ситуацию, правление приняло решение прекратить деятельность авиакомпании и подать заявление о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).

„Nordic Aviation Group и Xfly прошли трудный путь за последние 15 месяцев, то есть с тех пор, как в августе 2023 года к власти пришло новое руководство. Этот процесс потребовал огромных усилий всей команды, чтобы вывести авиакомпанию на новый и устойчивый путь“, — пояснил исполнительный директор Nordic Aviation Group Ремко Алтуис.

Альтуис подчеркнул, что компания очень гордится достигнутыми за это время результатами, которые обеспечили прочное финансовое положение к весне 2024 года. „Мы предоставили нашим клиентам самые высокие стандарты обслуживания, что подтверждается нашей точностью и качеством обслуживания. Партнеры также похвалили нашу команду за отличную работу“, - добавил он.

Эстонская Республика, единственный владелец Nordic Aviation Group (и ее дочерней компании Xfly), начала процесс приватизации компании в конце 2023 года. На прошлой неделе прошли интенсивные переговоры, в ходе которых обе стороны пытались достичь взаимоприемлемого соглашения.

„К сожалению, потенциальный инвестор заявил в понедельник, что не намерен продолжать приватизацию из-за чрезмерных рисков“, - пояснила председатель правления Nordic Aviation Group Кадри Ланд. „Поэтому правление проинформировало совет о своем решении прекратить деятельность Nordic Aviation Group и Xfly и подать заявление о банкротстве“.

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