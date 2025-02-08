Кредитке - 75 лет! Как человек, обнаруживший в ресторане, что у него в кармане нет ни гроша, изобрел кредитную карту

„Идея кредитной карты родилась за ужином в 1949 году, когда бизнесмен Фрэнк Макнамара получил счёт от официанта, но понял, что забыл свой бумажник. Макнамара понял, что многие люди могут оказаться в ситуации, когда они обнаруживают, что у них нет свободных денег, только когда приходит счёт. Он решил создать решение – платёжную карту, которая позволила бы людям оплачивать услуги, не имея с собой наличных денег. Первая кредитная карта появилась в 1950 году, когда американская финансовая компания Diners Club выпустила карту, которой можно было расплачиваться в ресторанах Нью-Йорка“, – объясняет Корк.

Это простое, но революционное платёжное решение быстро завоевало популярность. Корк считает, что изобретение кредитной карты изменило отношение людей к управлению личными деньгами. Они перешли от наличных к более гибкому и удобному способу оплаты. Кредитная карта стала финансовым инструментом, позволяющим выиграть дополнительное время и путешествовать без необходимости иметь с собой много наличных.

„Сегодня кредитная карта предлагает больше, чем просто финансовый буфер. Например, покупки, которые совершают владельцы карт Luminor Black застрахованы, а дополнительный бонус заключается в том, что страховка действует в течение 180 дней и по всему миру, включая Эстонию. Например, могут быть застрахованы ваш компьютер, различные компьютерные принадлежности, смартфоны, смарт-часы, наушники, очки и т. д.“

„Больше всего от наличия кредитной карты сегодня выигрывают путешественники“, – говорит эксперт, поясняя, что кредитная карта – это не только спокойствие на случай, если закончатся свободные средства, но и полное страхование путешествий как для владельца карты, так и для членов его семьи. Это означает, что если вы совершаете даже всего одну поездку за границу в год, стоимость владения картой окажется ниже, чем если бы вы покупали отдельную страховку.