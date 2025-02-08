Кредитке - 75 лет! Как человек, обнаруживший в ресторане, что у него в кармане нет ни гроша, изобрел кредитную карту
Сегодня, 8 февраля, кредитной карте исполняется 75 лет. За три четверти века она стала неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии Каспар Корк рассказывает, как создателю кредитной карты пришла в голову революционная идея.
„Идея кредитной карты родилась за ужином в 1949 году, когда бизнесмен Фрэнк Макнамара получил счёт от официанта, но понял, что забыл свой бумажник. Макнамара понял, что многие люди могут оказаться в ситуации, когда они обнаруживают, что у них нет свободных денег, только когда приходит счёт. Он решил создать решение – платёжную карту, которая позволила бы людям оплачивать услуги, не имея с собой наличных денег. Первая кредитная карта появилась в 1950 году, когда американская финансовая компания Diners Club выпустила карту, которой можно было расплачиваться в ресторанах Нью-Йорка“, – объясняет Корк.
Это простое, но революционное платёжное решение быстро завоевало популярность. Корк считает, что изобретение кредитной карты изменило отношение людей к управлению личными деньгами. Они перешли от наличных к более гибкому и удобному способу оплаты. Кредитная карта стала финансовым инструментом, позволяющим выиграть дополнительное время и путешествовать без необходимости иметь с собой много наличных.
„Сегодня кредитная карта предлагает больше, чем просто финансовый буфер. Например, покупки, которые совершают владельцы карт Luminor Black застрахованы, а дополнительный бонус заключается в том, что страховка действует в течение 180 дней и по всему миру, включая Эстонию. Например, могут быть застрахованы ваш компьютер, различные компьютерные принадлежности, смартфоны, смарт-часы, наушники, очки и т. д.“
„Больше всего от наличия кредитной карты сегодня выигрывают путешественники“, – говорит эксперт, поясняя, что кредитная карта – это не только спокойствие на случай, если закончатся свободные средства, но и полное страхование путешествий как для владельца карты, так и для членов его семьи. Это означает, что если вы совершаете даже всего одну поездку за границу в год, стоимость владения картой окажется ниже, чем если бы вы покупали отдельную страховку.
Корк добавил, что владельцы карты Luminor Black также могут бесплатно снимать до 400 евро наличными в банкомате любого другого банка в любой точке мира во время путешествий. Любители частых перелётов также смогут приобрести Priority Pass в качестве дополнительной услуги, которая позволит им проводить время в бизнес-залах аэропортов, где они смогут насладиться бесплатной едой и напитками в ожидании своего рейса и комфортно провести время.
„За три четверти века мир изменился, но кредитные карты никуда не исчезли. Для ответственного пользователя они предлагают как свою основную функцию – предоставление денег в долг, так и ряд дополнительных возможностей, которые обеспечивают спокойствие в повседневной жизни и путешествиях“, – говорит Корк.