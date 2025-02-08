Новости Ида-Вирумаа
08.02.2025, 14:30

Почти 600 евро за холодную воду в месяц. Столько должна заплатить нарвитянка-пенсионерка. Но она с этим не согласна

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Счет за январь в одной из квартир в Нарве
Счет за январь в одной из квартир в Нарве
ФОТО: Erakogu

Нарвитянка-пенсионерка должна заплатить почти 600 евро за холодную воду - ей пришел счет за январь, как будто за месяц она потратила 224,7 кубов воды, живя в двухкомнатной хрущевке. Опечатки в счете нет, счетчик исправный, а хозяйка квартиры провела дома только неделю. Как такое может быть и что делать в таких случаях?

По словам Альбины, председателя квартирного товарищества дома в Нарве, в котором и случилась эта история, показания жительницы ее удивили. Дело началось еще в декабре, по словам Альбины. Бухгалтер предложила перепроверить информацию после того, как получила показания, и Альбина сама сходила в квартиру, чтобы удостовериться в цифрах счетчика. Когда выяснилось, что показания верны, решили вызвать сантехника, чтобы проверить нет ли утечки воды в унитазе. Но и утечки не обнаружилось. Дальше следили больше месяца за счетчиком, он работал правильно, по оценке мастера, который дал свое заключение о нем. Вывод, который сделали сантехник и председатель квартирного товарищества: скорее всего, дело в унитазе, нужно разбираться с ним.

Как вспомнила Альбина, несколько лет назад в этой квартире уже были проблемы с утечкой воды из унитаза, тогда владелица двушки частями оплачивала долг за воду, который тоже оказался значительным. В этот раз Альбина вновь хотела предложить оплатить счет частями, потому что понимает, что сумма большая. Но договориться с хозяйкой квартиры не получилось, она перестала конструктивно общаться. По словам Альбины, в их доме пора менять общедомовой счетчик, но вряд ли показания в одной квартире как-то связаны с его работой.

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