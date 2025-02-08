Почти 600 евро за холодную воду в месяц. Столько должна заплатить нарвитянка-пенсионерка. Но она с этим не согласна

По словам Альбины, председателя квартирного товарищества дома в Нарве, в котором и случилась эта история, показания жительницы ее удивили. Дело началось еще в декабре, по словам Альбины. Бухгалтер предложила перепроверить информацию после того, как получила показания, и Альбина сама сходила в квартиру, чтобы удостовериться в цифрах счетчика. Когда выяснилось, что показания верны, решили вызвать сантехника, чтобы проверить нет ли утечки воды в унитазе. Но и утечки не обнаружилось. Дальше следили больше месяца за счетчиком, он работал правильно, по оценке мастера, который дал свое заключение о нем. Вывод, который сделали сантехник и председатель квартирного товарищества: скорее всего, дело в унитазе, нужно разбираться с ним.