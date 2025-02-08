08.02.2025, 16:31
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Как сыграют между собой лидеры Балтийской волейбольной лии?
„Пярну“ vs „Бигбанк“ 25:23; 25:27; 21:25;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Пярну“ примет на своей площадке тартуский клуб „Бигбанк“. Матч начнется в 17:00, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Ранее тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что дало команде прямой путь в полуфинал. То же самое можно сказать и о „Пярну“, который гарантировал себе второе место, однако в остальных местах таблицы ещё могут быть изменения.
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