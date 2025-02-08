ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Как сыграют между собой лидеры Балтийской волейбольной лии?

Ранее тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что дало команде прямой путь в полуфинал. То же самое можно сказать и о „Пярну“, который гарантировал себе второе место, однако в остальных местах таблицы ещё могут быть изменения.