08.02.2025, 16:31
МАТЧ В ЗАПИСИ | Тартуский „Бигбанк“ одержал победу в матче лидеров Балтийской волейбольной лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 8 февраля, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Пярну“ проиграл на своей площадке тартускому клубу „Бигбанк“ со счетом 2:3 (25:23; 25:27; 21:25; 25:23; 7:15).
Ранее тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что дало команде прямой путь в полуфинал. То же самое можно сказать и о „Пярну“, который гарантировал себе второе место, однако в остальных местах таблицы ещё могут быть изменения.
Уже подписаны?