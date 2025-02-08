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08.02.2025, 16:31

МАТЧ В ЗАПИСИ | Тартуский „Бигбанк“ одержал победу в матче лидеров Балтийской волейбольной лиги

 
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

В субботу, 8 февраля, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Пярну“ проиграл на своей площадке тартускому клубу „Бигбанк“ со счетом 2:3 (25:23; 25:27; 21:25; 25:23; 7:15).

Ранее тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что дало команде прямой путь в полуфинал. То же самое можно сказать и о „Пярну“, который гарантировал себе второе место, однако в остальных местах таблицы ещё могут быть изменения.

„Бигбанк“ набрал 42 очков, „Пярну“ — 38. Третье место занимает „Выру Баррус“ с 26 очками, четвертое — „Робежсардсе“ с 25 очками, пятое — „Екабпилс“ с 21 очком, шестое — „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 17 очками и седьмое — „Сельвер/ТалТех“ с 14 очками.

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