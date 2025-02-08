Правда ли, что Жванецкий — автор популярного текста об умных и тупых?

В свойственной творчеству Михаила Жванецкого ироничной манере текст гласит: „Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял — это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше“.Это наблюдение (как в текстовом формате, так и в виде демотиваторов или коротких роликов) распространяется за подписью Жванецкого в Facebook (отдельные публикации набрали на момент написания этого разбора 8100, 7600, 5400, 2500 и 1100 репостов), „ВКонтакте“ (1600 репостов), на YouTube (523 000 просмотров), в Tеlеgrаm (140 000) и других соцсетях.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий за свою длительную карьеру написал несколько сотен миниатюр и опубликовал множество книг. Вплоть до последнего года жизни он продолжал давать концерты.

Тем не менее „Проверено“ не нашло следов приписываемой Жванецкому цитаты ни в опубликованных печатных изданиях, ни на авторитетных сайтах, ни во множестве видеозаписей его выступлений на YouTube. В некоторых роликах этот текст читает голос за кадром, а в кадре демонстрируется лицо Жванецкого из разных выступлений. У сатирика есть свой монолог про умных и тупых, но звучит он совсем иначе („Хочется иногда крикнуть: „Эй, тупые, собирайтесь под мои знамёна!““). В отдельных видео даже совмещены фрагменты этого монолога с чьей-то начиткой вирусного текста. Так или иначе, оснований приписывать Жванецкому эту цитату нет.