Правда ли, что Жванецкий — автор популярного текста об умных и тупых?
В русскоязычном сегменте соцсетей популярен короткий текст, приписываемый известному сатирику. Мы проверили, писал ли Жванецкий что-либо подобное.
В свойственной творчеству Михаила Жванецкого ироничной манере текст гласит: „Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял — это проблема умного. Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше, потому что умных становится всё меньше и меньше“.Это наблюдение (как в текстовом формате, так и в виде демотиваторов или коротких роликов) распространяется за подписью Жванецкого в Facebook (отдельные публикации набрали на момент написания этого разбора 8100, 7600, 5400, 2500 и 1100 репостов), „ВКонтакте“ (1600 репостов), на YouTube (523 000 просмотров), в Tеlеgrаm (140 000) и других соцсетях.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий за свою длительную карьеру написал несколько сотен миниатюр и опубликовал множество книг. Вплоть до последнего года жизни он продолжал давать концерты.
Тем не менее „Проверено“ не нашло следов приписываемой Жванецкому цитаты ни в опубликованных печатных изданиях, ни на авторитетных сайтах, ни во множестве видеозаписей его выступлений на YouTube. В некоторых роликах этот текст читает голос за кадром, а в кадре демонстрируется лицо Жванецкого из разных выступлений. У сатирика есть свой монолог про умных и тупых, но звучит он совсем иначе („Хочется иногда крикнуть: „Эй, тупые, собирайтесь под мои знамёна!““). В отдельных видео даже совмещены фрагменты этого монолога с чьей-то начиткой вирусного текста. Так или иначе, оснований приписывать Жванецкому эту цитату нет.
Более того, анализ соцсетей показывает, что атрибутировать Жванецкому этот текст начали только в 2022 году (сатирик умер в 2020-м), а до того он вообще не встречался в Сети. Ещё в начале февраля 2022 года высказывание можно было обнаружить без указания авторства, а вот в середине месяца его уже активно приписывали Жванецкому — например, на популярном сайте аnеkdot.ru.
Самый ранний пост, который содержит вирусную цитату (с немного иной концовкой) и который смогло найти „Проверено“, появился 18 января 2022 года в 21:53 по московскому времени в аккаунтах пользователя Аrtеm Golikov (@hozаr) в „Живом журнале“ и Drеаmwidth. На следующий день уже в своём Telegram-канале и на странице в Facebook он разъяснил собственную мысль, „разбавив“ текст другими фразами:
„Прочитал длинный текст. Его написали учёные. Текст про умных и тупых. Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. (Собачка по кличке Новость нашла бомбу. Новость разлетелась по всей деревне.) Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема. (В семье скелетов родился сын. Назвали Костян.) Раньше страдали тупые. Теперь страдают умные. Страданий стало меньше. Мир изменился к лучшему. Теперь, когда пишешь, сам должен стараться, чтоб тебя поняли. Писать короткими словами. Разбавлять писанину шутками. О, дивный новый мир! (На распродаже органов случилась драка. Я еле успел унести ноги.) Статья открыла мне глаза. Теперь я стану популярным. Теперь на этом канале будут только понятные тексты“.
Длинный текст, о котором шла речь у Голикова, — размещённый ещё в 2016 году пост пользовательницы Facebook Александры Полюшковой о тенденциях в уровне образованности, клиповом мышлении и других приметах современности. Именно выводы, которые сделала Полюшкова на основе приведённых ею данных, сподвигли Голикова написать свой текст об умных и тупых. Последний в сжатой форме разошёлся по Сети и относительно скоро обрёл автора в лице Жванецкого — по всей видимости, из-за сходства в манере изложения или наличия у сатирика своего монолога об умных и глупых людях.
Итог: Неверная атрибуция цитаты