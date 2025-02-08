08.02.2025, 15:33
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ сыграет с действующим чемпионом лиги
„Выру Баррус“ vs „Сельвер/ТалТех“ 25:19; 16:25; 25:14;
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Выру Баррус“ сыграет на родной площадке с клубом „Сельвер/ТалТех“. Матч начнется в 17:00, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что гарантирует им прямой проход в полуфинал. Также второе место обеспечено для клуба „Пярну“, но изменения могут произойти в оставшейся части таблицы.
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