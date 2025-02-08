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08.02.2025, 15:33

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ сыграет с действующим чемпионом лиги

 
„Выру Баррус“ vs „Сельвер/ТалТех“ 25:19; 16:25; 25:14;
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Выру Баррус“ сыграет на родной площадке с клубом „Сельвер/ТалТех“. Матч начнется в 17:00, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.

Тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что гарантирует им прямой проход в полуфинал. Также второе место обеспечено для клуба „Пярну“, но изменения могут произойти в оставшейся части таблицы.

„Бигбанк“ набрал 40 очков, „Пярну“ — 37. Третье место занимает „Робежсардсе“ с 25 очками, четвертое — „Выру Баррус“ с 23 очками, пятое — „Екабпилс“ с 21 очком, шестое — „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 17 очками и седьмое — „Сельвер/ТалТех“ с 14 очками.

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