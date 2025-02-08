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08.02.2025, 15:33

МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ обыграл действующего чемпиона лиги

 
„Сельвер/ТалТех“
„Сельвер/ТалТех“
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В субботу, 8 февраля, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Выру Баррус“ обыграл на родной площадке клуб „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:1 (25:19; 16:25; 25:14; 25:21).

Тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что гарантирует им прямой проход в полуфинал. Также второе место обеспечено для клуба „Пярну“, но изменения могут произойти в оставшейся части таблицы.

„Бигбанк“ набрал 42 очков, „Пярну“ — 38. Третье место занимает „Выру Баррус“ с 26 очками, четвертое — „Робежсардсе“ с 25 очками, пятое — „Екабпилс“ с 21 очком, шестое — „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса с 17 очками и седьмое — „Сельвер/ТалТех“ с 14 очками.

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