08.02.2025, 15:33
МАТЧ В ЗАПИСИ | Балтийская волейбольная лига: „Выру Баррус“ обыграл действующего чемпиона лиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 8 февраля, в рамках Балтийской волейбольной лиги, „Выру Баррус“ обыграл на родной площадке клуб „Сельвер/ТалТех“ со счетом 3:1 (25:19; 16:25; 25:14; 25:21).
Тартуский „Бигбанк“ уже обеспечил себе первое место в основном турнире, что гарантирует им прямой проход в полуфинал. Также второе место обеспечено для клуба „Пярну“, но изменения могут произойти в оставшейся части таблицы.
Уже подписаны?