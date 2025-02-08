Баскетбол
08.02.2025, 16:01

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ с трудом взял реванш у латвийского клуба, забросив на последних секундах

 
BC Kalev/Cramo vs Oradea.
BC Kalev/Cramo vs Oradea.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В субботу, 8 февраля, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичный клуб „Калев/Крамо“ обыграл дома латвийскую команду „Валмиера“ со счетом 84:83.

Перед матчем таллиннцы занимали второе место в турнирной таблице с 17 победами, а латвийская „Валмиера“ с 14 победами находилась на четвертой строчке. В их предыдущем очном противостоянии в начале сезона латвийцы победили со счетом 78:76.

Игра началась с небольшой задержки из-за сбоя табло в спортхолле Калев, но хозяева быстрее вошли в ритм, выиграв первую четверть 29:23. На большой перерыв команды ушли при счете 46:37 в пользу „Калева/Крамо“.

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