Баскетбол
08.02.2025, 16:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ пытается взять реванш у латвийского клуба

 
„Калев/Крамо“ vs „Валмиера“
BC Kalev/Cramo vs Oradea.
BC Kalev/Cramo vs Oradea.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичный клуб „Калев/Крамо“ примет латвийскую команду „Валмиера“. Матч начнется в 18:30, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.

„Калев/Крамо“ в настоящее время занимает второе место с 17 победами и 4 поражениями. Лидер — ВЕФ (17-2), а хорошо выступающая „Валмиера“ (14-7) находится на четвертом месте.

В первом матче сезона в Валмиере латвийцы одержали победу с минимальным преимуществом 78:76. „Калев/Крамо“ в начале второй четверти вел с более чем двадцаточковым отрывом, но в итоге потерял преимущество и потерпел поражение.

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