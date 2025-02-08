ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ пытается взять реванш у латвийского клуба

„Калев/Крамо“ в настоящее время занимает второе место с 17 победами и 4 поражениями. Лидер — ВЕФ (17-2), а хорошо выступающая „Валмиера“ (14-7) находится на четвертом месте.

В первом матче сезона в Валмиере латвийцы одержали победу с минимальным преимуществом 78:76. „Калев/Крамо“ в начале второй четверти вел с более чем двадцаточковым отрывом, но в итоге потерял преимущество и потерпел поражение.