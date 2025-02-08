08.02.2025, 16:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Калев/Крамо“ пытается взять реванш у латвийского клуба
„Калев/Крамо“ vs „Валмиера“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet, столичный клуб „Калев/Крамо“ примет латвийскую команду „Валмиера“. Матч начнется в 18:30, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.
„Калев/Крамо“ в настоящее время занимает второе место с 17 победами и 4 поражениями. Лидер — ВЕФ (17-2), а хорошо выступающая „Валмиера“ (14-7) находится на четвертом месте.
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