08.02.2025, 15:01
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Утилитас“ разгромил пярнуский клуб
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 8 февраля, в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Утилитас“ из Рапла обыграла пярнуский клуб „Садам“ со счетом 113:76.
„Утилитас“ уверенно разобрался с „Садам“ в Рапла, разгромив соперника 113:76. Уже к перерыву хозяева вели 54:30, а во второй половине увеличили преимущество до 40+ очков. Подопечные Бретта Нымма продемонстрировали отличную точность бросков (62%) и при поддержке 504 зрителей не оставили шансов принципиальному сопернику.
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