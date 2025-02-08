ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Утилитас“ разгромил пярнуский клуб

„Утилитас“ уверенно разобрался с „Садам“ в Рапла, разгромив соперника 113:76. Уже к перерыву хозяева вели 54:30, а во второй половине увеличили преимущество до 40+ очков. Подопечные Бретта Нымма продемонстрировали отличную точность бросков (62%) и при поддержке 504 зрителей не оставили шансов принципиальному сопернику.