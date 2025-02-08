08.02.2025, 15:01
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Утилитас“ принимает пярнуский клуб
Начало в 17:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Утилитас“ из Рапла примет пярнуский клуб „Садам“. Матч начнется в 17:00, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.
Обе команды активно борются за выход в плей-офф. „Садам“, имея 11 побед и 11 поражений, делит 7-8 места с „Лиепая“, в то время как „Утилитас“ (10-12) находится на 10-й позиции, следуя за ними.
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