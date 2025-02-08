Баскетбол
08.02.2025, 15:01

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Утилитас“ принимает пярнуский клуб

 
Начало в 17:00
„Утилитас“
„Утилитас“
ФОТО: Siim Solman | Delfi Meedia

Сегодня в рамках Эстонско-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Утилитас“ из Рапла примет пярнуский клуб „Садам“. Матч начнется в 17:00, и его смогут увидеть в прямом эфире все подписчики Delfi.

Обе команды активно борются за выход в плей-офф. „Садам“, имея 11 побед и 11 поражений, делит 7-8 места с „Лиепая“, в то время как „Утилитас“ (10-12) находится на 10-й позиции, следуя за ними.

„Садам под руководством Кристьяна Эварта обрело новое дыхание. Мы постараемся сдержать их темп с помощью разных защитных схем. Надеемся, что с поддержкой домашней публики сможем оставить победу за „Утилитас“, — прокомментировал главный тренер „Утилитас“ Бретт Нымм.

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