ФОТО | Кольцевая развязка и трамвайные пути? Опасный перекресток Кристийне может обрести совершенно новый облик(1)
В Таллинне завершена разработка предварительных планов по перепланировке одного из крупнейших в городе транспортных развязок – в Кристийне. Одна из предложенных идей – сделать перекресток Таксопарк в виде кольцевой развязки. Предварительный проект может быть готов к концу этого года, пишет RusERR.
Таллиннский департамент городского планирования приступил к разработке предварительного проекта транспортного узла в Кристийне. Частью плана является создание трамвайной линии до района Кристийне. Трамвай будет ходить по центру улицы Эндла, для остановок рядом с рельсами будут созданы платформы шириной 4,5 метра.
Главная цель проекта – связать весь общественный транспорт в Кристийне (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда) и перенести все остановки перед ТЦ Kristiine. В настоящее время остановки транспорта разбросаны по всему перекрестку, и добраться от одной остановки до другой может стать настоящим испытанием для пешеходов.
Что касается поездов, то, если в будущем появятся и внутригородские линии, может случиться так, что конечная остановка некоторых маршрутов будет в Кристийне, поскольку расширить Балтийский вокзал невозможно.
Будущие изменения коснутся не только общественного транспорта, но и всего дорожного движения. Одна из главных идей – убрать светофоры на перекрестке Таксопарк и построить там кольцевую развязку. Одна из причин такого плана в том, чтобы в будущем там могли разворачиваться трамваи.
Второе существенное изменение коснется общественного транспорта между Кристийне и Пыхья-Таллинном. Он будет перенаправлен с улицы Тулика на улицу Мадара. Нынешняя автозаправка Circle K исчезнет и на ее месте появится зеленая зона.
На данный момент планы изложены в предварительном проекте. В случае утверждения работы начнутся не раньше 2028 года. Город еще не подсчитал, сколько могут стоить работы по строительству транспортного узла.
Самый аварийный транспортный узел
Как ранее писал Delfi, перекресток Кристийне — один из самых аварийных транспортных узлов в Эстонии. В 2022 году на этом перекрёстке было зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий. Эти цифры указывают на серьёзные недостатки в организации дорожного движения. Кроме того, водители и пользователи общественного транспорта постоянно сталкиваются с пробками, которые отнимают время и вызывают раздражение.
Перекрёсток Кристийне также опасен и неудобен для пешеходов и велосипедистов. Длинные пешеходные переходы вынуждают людей пересекать несколько полос движения. При этом циклы работы светофоров не приспособлены для пешеходов, так как зелёный сигнал часто горит слишком короткое время. Отсутствие велосипедных дорожек, малые островки безопасности и постоянные прерывания создают ситуации, в которых велосипедисты вынуждены передвигаться в местах пересечения различных видов движения, что делает дорожную обстановку ещё более опасной.
Система светофоров не отвечает требованиям современного городского движения. Циклы работы светофоров не адаптируются к транспортной нагрузке, и это увеличивает пробки и снижает пропускную способность перекрёстка. Часто можно наблюдать автобусы и троллейбусы, стоящие в пробках среди автомобилей. Постоянный поток машин, в свою очередь, создаёт значительное загрязнение воздуха и шумовую нагрузку.