ФОТО | Кольцевая развязка и трамвайные пути? Опасный перекресток Кристийне может обрести совершенно новый облик

Таллиннский департамент городского планирования приступил к разработке предварительного проекта транспортного узла в Кристийне. Частью плана является создание трамвайной линии до района Кристийне. Трамвай будет ходить по центру улицы Эндла, для остановок рядом с рельсами будут созданы платформы шириной 4,5 метра.

Главная цель проекта – связать весь общественный транспорт в Кристийне (автобусы, трамваи, троллейбусы, поезда) и перенести все остановки перед ТЦ Kristiine. В настоящее время остановки транспорта разбросаны по всему перекрестку, и добраться от одной остановки до другой может стать настоящим испытанием для пешеходов.

Что касается поездов, то, если в будущем появятся и внутригородские линии, может случиться так, что конечная остановка некоторых маршрутов будет в Кристийне, поскольку расширить Балтийский вокзал невозможно.

Будущие изменения коснутся не только общественного транспорта, но и всего дорожного движения. Одна из главных идей – убрать светофоры на перекрестке Таксопарк и построить там кольцевую развязку. Одна из причин такого плана в том, чтобы в будущем там могли разворачиваться трамваи.

Второе существенное изменение коснется общественного транспорта между Кристийне и Пыхья-Таллинном. Он будет перенаправлен с улицы Тулика на улицу Мадара. Нынешняя автозаправка Circle K исчезнет и на ее месте появится зеленая зона.

На данный момент планы изложены в предварительном проекте. В случае утверждения работы начнутся не раньше 2028 года. Город еще не подсчитал, сколько могут стоить работы по строительству транспортного узла.

Самый аварийный транспортный узел