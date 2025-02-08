Скончался легендарный эстонский теннисист Тоомас Лейус

Тоомас Лейус, легенда эстонского тенниса, начал свой путь в 1951 году под руководством Эвальда Кре. Первый крупный международный успех пришёл к нему в 1959 году, когда он стал победителем юниорского Уимблдона, обыграв в финале англичанина Роджера Тейлора со счётом 6:3, 7:5. Он стал первым советским теннисистом, выигравшим этот престижный турнир, и получил право участвовать в основной мужской сетке, где выбыл в первом круге.

Карьера Лейуса была наполнена яркими победами: бронзовые медали чемпионатов Европы в 1970 и 1971 годах, серебро в парном разряде и титул чемпиона мира среди студентов в смешанном парном разряде в 1970 году.

В том же 1970 году он окончил Таллинский педагогический институт по специальности „преподаватель физической культуры“. На Универсиаде того года Лейус продемонстрировал своё мастерство, завоевав золотую медаль в смешанном парном разряде вместе с Тийу Пармас, а также две серебряные награды — в одиночном разряде и в паре с Анатолием Волковым.

На турнирах „Большого шлема“ Лейус достиг четвертьфинала Открытого чемпионата Франции в 1965 году в одиночном разряде и финала в миксте в 1971 году вместе с британкой Винни Шоу. В 1969 году он провёл незабываемый пятисетовый матч против легендарного Рода Лейвера (3:6, 6:4, 6:4, 3:6, 5:7) в Окленде, уступив в напряжённой борьбе будущему обладателю календарного „Большого шлема“.

На чемпионатах СССР Лейус добился выдающихся результатов: 10 золотых медалей (1963–1968) и в общей сложности 30 наград. В течение десятилетия он обыгрывал сильнейших теннисистов мира, завоёвывая титулы на международных турнирах. В Эстонии его доминирование было бесспорным: 23 титула чемпиона Эстонской ССР и трижды (1961, 1963, 1965) признание лучшим спортсменом Эстонской ССР.

До последних дней жизни Тоомас Лейус оставался предан теннису — он комментировал турниры на Go3 и Delfi TV, а также щедро делился своим опытом, обучая новое поколение игроков.