Новости Ида-Вирумаа
08.02.2025, 11:50

„Вчера на улице невозможно было дышать“. Жители Нарвы пожаловались на ужасный запах. Что было его источником?

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RusDelfi
Вид на мост Дружбы в Нарве, на другом берегу - Ивангород
Вид на мост Дружбы в Нарве, на другом берегу - Ивангород
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

6 и 7 февраля жители Нарвы чувствовали неприятный запах, который называли или тухлым, гнилым, или химическим. В пятницу, 7 февраля, запах особенно усилился. По сообщению горожан, живущих около променада, дышать в какой-то момент становилось невозможным, в домах при закрытых окнах запах не ощущался, но на улице был сильным.

„Вчера на улице невозможно было дышать (район Kerese, Fama) до тошноты какой едкий запах стоял в воздухе“, „Я где-то с четверга чувствую стойкий запах какого-то компоста. Думала, по железке что-то перевозят, и району не повезло, а нет“, „Я думала мне одной на улице отвратительно пахнет“, „Сегодня с утра этот ужасный запах по всему променаду. и вечером. да“, - такие комментарии появились под постом о распростаняющемся запахе нарвитянина Дмитрия.

Разгадка источника запаха, но не спасение от него, скорее всего скрывается в российском предприятии „Протелюкс“, которое находится в черте Ивангородского городского поселения. Это комбинат полного цикла по производству кормового протеина из природного газа, он был запущен в работу в 2018 году. Биопротеин используется в качестве кормовой добавки для животных.

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