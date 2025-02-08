„Вчера на улице невозможно было дышать“. Жители Нарвы пожаловались на ужасный запах. Что было его источником?(11)
6 и 7 февраля жители Нарвы чувствовали неприятный запах, который называли или тухлым, гнилым, или химическим. В пятницу, 7 февраля, запах особенно усилился. По сообщению горожан, живущих около променада, дышать в какой-то момент становилось невозможным, в домах при закрытых окнах запах не ощущался, но на улице был сильным.
„Вчера на улице невозможно было дышать (район Kerese, Fama) до тошноты какой едкий запах стоял в воздухе“, „Я где-то с четверга чувствую стойкий запах какого-то компоста. Думала, по железке что-то перевозят, и району не повезло, а нет“, „Я думала мне одной на улице отвратительно пахнет“, „Сегодня с утра этот ужасный запах по всему променаду. и вечером. да“, - такие комментарии появились под постом о распростаняющемся запахе нарвитянина Дмитрия.