„Вчера на улице невозможно было дышать“. Жители Нарвы пожаловались на ужасный запах. Что было его источником?

„Вчера на улице невозможно было дышать (район Kerese, Fama) до тошноты какой едкий запах стоял в воздухе“, „Я где-то с четверга чувствую стойкий запах какого-то компоста. Думала, по железке что-то перевозят, и району не повезло, а нет“, „Я думала мне одной на улице отвратительно пахнет“, „Сегодня с утра этот ужасный запах по всему променаду. и вечером. да“, - такие комментарии появились под постом о распростаняющемся запахе нарвитянина Дмитрия.