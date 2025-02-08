ФОТО и ВИДЕО | Эстония, Латвия и Литва успешно отключились от российской энергосистемы

Процесс отключения от российского частотного диапазона начался 8 февраля около 6 часов, когда были отключены линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью. Впоследствии были отключены линии между Литвой и Беларусью и Латвией и Россией. В последнюю очередь центр управления Elering отключил высоковольтные линии между Эстонией и Россией, которые пересекают государственную границу в Нарве.

Линии электропередачи между Литвой и российской Калининградской областью были отключены около 6:40 утра, линии Литва-Беларусь - около 7:30 утра, Латвия-Россия - около 8 утра, Эстония-Россия - в 9:09 утра.

Выход стран Балтии из российского частотного диапазона не повлиял на потребителей - система электроснабжения стабильна.

После отключения от российской энергосистемы страны Балтии в течение 33 часов будут функционировать в островном режиме. В субботу в полдень начнутся испытания островного режима, в ходе которого будет проверена реакция систем на небольшие колебания частоты. Потребители не пострадают.

Синхронизация стран Балтии с энергосистемой континентальной Европы запланирована на вторую половину дня воскресенья, 9 февраля. До этого операторы энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы - Elering, AST и Litgrid - проведут испытания островного режима. Во время испытаний энергосистема стран Балтии будет работать таким образом, что не будет входить ни в один другой частотный диапазон. В этот период потребление электроэнергии будет обеспечиваться местными электростанциями и эстонско-финскими и литовско-шведскими электрическими соединениями.

Синхронизация с континентальной европейской полосой частот обеспечит странам Балтии независимое, стабильное и надежное управление частотой в их электросетях и повысит энергетическую безопасность в регионе. Синхронная сеть континентальной Европы охватывает 26 стран и более 400 миллионов потребителей электроэнергии.