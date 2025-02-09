За рубежом
09.02.2025, 12:15

Дмитрий Гордон в интервью Delfi: мне бы хотелось узнать, что сказал бы Кобзон, увидев разрушенный „под ноль“ родной город

 
Дмитрий Гордон дает интервью Delfi
Дмитрий Гордон дает интервью Delfi
ФОТО: Kuvatõmmis

России не должно существовать на мировой карте; любой политик, продвигающий в Верховной Раде пророссийские идеи, должен чувствовать опасность за свою жизнь, а Владимир Путин - это голос русского народа. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал большое интервью Хансу Х. Луйку.

„Состояние общества украинского сегодня очень разное, - признался Гордон. - Но украинцев объединяет одно - желание поскорее достичь справедливого мира. Не просто закончить войну, не просто сделать так, чтобы не стреляли. Этот мир должен быть справедливым по отношению к Украине“.

Далее украинский журналист рассказал, какие чувства испытывает к России.

„У меня ощущение по отношению к России... Одним словом можно охарактеризовать как ненависть. Страшная ненависть. Потому что эта страна - агрессор, это фашистское государство. Оно причинило нашей красивой стране огромную боль, огромные страдания. Мы не заслужили этого. Мы спокойно жили себе. в центре Европы строили свою независимую жизнь, занимались собой, своей страной. И вдруг пришел варвар с востока, который стал убивать наших людей, разрушил наши города. Каждый день и каждую ночь подвергает риску и ужасу миллионы людей“.

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