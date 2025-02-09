09.02.2025, 12:15
Дмитрий Гордон в интервью Delfi: мне бы хотелось узнать, что сказал бы Кобзон, увидев разрушенный „под ноль“ родной город
ФОТО: Kuvatõmmis
России не должно существовать на мировой карте; любой политик, продвигающий в Верховной Раде пророссийские идеи, должен чувствовать опасность за свою жизнь, а Владимир Путин - это голос русского народа. Украинский журналист Дмитрий Гордон дал большое интервью Хансу Х. Луйку.
„Состояние общества украинского сегодня очень разное, - признался Гордон. - Но украинцев объединяет одно - желание поскорее достичь справедливого мира. Не просто закончить войну, не просто сделать так, чтобы не стреляли. Этот мир должен быть справедливым по отношению к Украине“.
Далее украинский журналист рассказал, какие чувства испытывает к России.
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