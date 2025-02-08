Три футболистки сборной Эстонии перешли в клуб высшей лиги чемпионата Австрии

Две футболистки таллиннской „Флоры“ – Кристина Теэрн и Сирет Ряэмет – подписали контракты с австрийским клубом ЛАСК, сообщает Soccernet со ссылкой на официальный сайт клуба.

„Я всегда мечтала стать профессиональной футболисткой и играть за границей. Когда в середине января поступило такое предложение, я его приняла. Рада возможности получить ценный опыт, который пригодится в будущем“, – поделилась эмоциями Теэрн. Она поблагодарила тренеров, клуб и команду, пожелав „Флоре“ успехов.

Ряэмет также выразила радость по поводу перехода: „Чувствую, что сейчас самое подходящее время для смены обстановки, а австрийская лига станет для меня хорошим вызовом. Команда и тренеры произвели отличное впечатление, и я верю, что мы сможем достичь поставленных целей“.

Кроме того, в ЛАСК на правах аренды из швейцарского „Серветта“ отправилась 19-летняя Яаника Волков. „С нетерпением жду новых вызовов. Хочу расти как игрок и помочь ЛАСКу сохранить место в высшей лиге“, – отметила она.

Спортивный директор „Флоры“ Таави Трасберг подчеркнул, что клуб гордится возможностью своих воспитанниц проявить себя на международной арене: „Желаю им всем удачи! Надеюсь, их успех вдохновит других футболисток и привлечёт новых девушек в футбол“.

20-летняя Кристина Теэрн – воспитанница „Курессааре“, выступает за „Флору“ с 2020 года. В прошлом сезоне она провела 26 матчей в Высшей лиге, забив 22 гола. В составе сборной Эстонии сыграла 12 матчей и отметилась двумя забитыми мячами.

25-летняя Сирет Ряэмет является воспитанницей „Флоры“ и играет за клуб с 2011 года. В прошлом сезоне на её счету 23 матча и 3 гола. В сборной Эстонии она провела 48 официальных встреч. Теэрн – пятикратная, а Ряэмет – семикратная чемпионка Эстонии.

На данный момент ЛАСК занимает последнее, десятое место в австрийской высшей лиге, имея в активе 6 очков после 13 туров. Свой следующий матч команда проведёт 15 февраля против лидера чемпионата – „Санкт-Пёльтена“.

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